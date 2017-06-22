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Dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) mostram alta de 11,98% na demanda por voos internacionais de passageiros em maio deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2016.

A entidade, que apresenta a estatística com base no desempenho de suas associadas (Avianca, Azul, Gol e Latam) também informou que, em termos de oferta internacional, foi verificado um aumento de 8,90% no mês passado ante maio de 2016.

Desta maneira, a taxa de ocupação dos voos internacionais no mês passado ficou em 84,58% um aumento de 2,33 pontos porcentuais (p.p.) na comparação com o mesmo mês de 2016. Segundo a Abear, foram transportados 617 mil passageiros no segmento internacional em maio, um crescimento de 8,98% na mesma base de comparação.

Dentre as empresas nacionais, a Latam liderou o transporte internacional de passageiros em maio, com 80,00% da participação de mercado. A Azul respondeu por 10,18% e a Gol teve 9,74%. A Avianca Brasil obteve 0,09% de market share.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2017, a demanda internacional apresentou um crescimento de 11,19% ante o mesmo período de 2016, enquanto a oferta internacional aumentou 6,20% na mesma base de comparação. Com isso, a taxa de ocupação de janeiro a maio deste ano melhorou 3,83 p.p. ante o ano passado, para 85,34%.

No total, as empresas transportaram 3,4 milhões de pessoas no segmento internacional de janeiro a maio, uma alta de 10,70% em relação aos mesmos meses de 2016.