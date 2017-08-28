Incêndio atinge transportadora e mobiliza todas as viaturas dos Bombeiros

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Incêndio de grande proporção no começo da tarde de hoje atingiu transportadora Três Américas situada na Avenida Redentor saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas com o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram caminhões e havia riscos de explosão. Todas as viaturas de combate a incêndio foram acionadas.

Conforme informações preliminares, chamas teriam atingido vegetação ao lado da área em que transportadora é localizada, se alastrando em seguida.

Três carretas da empresa que chegaram na transportadora depois que incêndio começou não puderam entrar, pois pátio ficou interditado.

Vítimas que inalaram fumaça foram socorridas pelos bombeiros, mas número de pessoas ainda não foi informado. Polícia Militar chegou a pouco na empresa.

*Colaborou: Mariane Chianezi

*Atualizado às 14h para acréscimo de informação