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A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou seis pontos desde outubro do ano passado por conta das denúncias da Operação Lava Jato e das investigações sobre tríplex e sítio que supostamente seriam dele. Em pesquisa Ibope divulgada com exclusividade pela coluna do jornalista José Roberto de Toledo do Estado de S. Paulo, Lula aparece como o presidenciável mais rejeitado entre os testados pelo instituto de pesquisa, com 61% de rejeição.

Sua maior perda foi justamente no Nordeste, região que mais apoia presidenciáveis petistas historicamente. Seu potencial de voto foi para 47%, ficando tecnicamente empatado com a sua rejeição, de 48%. Em todo o Brasil o potencial de voto de Lula caiu de 41% para 33%.