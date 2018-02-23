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A comunidade que quiser participar da campanha Páscoa Solidária 2018, promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, estará contribuindo com o Asilo São João Bosco. A ação visa arrecadar itens como alimentos, produtos de limpeza e higiene.

A instituição foi fundada em 1923 para atender idosos de Campo Grande. Hoje, cerca de 42 pessoas usufruem nas dependências da entidade filantrópica de utilidade pública.

Os itens de mais necessidade são: desodorante, shampoo, condicionador, aparelho de barbear com três lâminas, margarina, suco concentrado ou polpa, luvas cirúrgicas descartáveis de látex tamanho M, álcool gel, saco de lixo, sabonete líquido, lenço umedecido, esparadrapo, álcool 70% e Ensure (suplemento alimentar). Contudo, toda doação é válida.

Participam da ação solidária o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a Justiça Federal, o Lions International, o Cartório de Notas (5º Ofício), o HOG e o Cartório Catizane (8º Ofício).

Os interessados em participar da campanha podem encaminhar suas doações até um dos postos de arrecadação:

Capital – Campo Grande/MS

TJMS – Secretaria de Comunicação – Marta (67 3314-1667)

FÓRUM – Núcleo de Informática (3ºandar) – Erick (67 3317-3665)

CIJUS – Núcleo de Imprensa – Luciano (67 3317-8572)

TRE/MS – Assessoria de Políticas de saúde – Viviane (2107-7047)

CARTÓRIO DE NOTAS DO 5º OFÍCIO – Rua Dom Aquino, nº 1330

CARTÓRIO CATIZANE (8º OFÍCIO) – Rua Marechal Rondon nº 1797

JUSTIÇA FEDERAL/MS Seção de Benefícios e Assistência Social - (SUBS)

Cidades do interior

FÓRUM – Procurar pela Assistente Social da Comarca