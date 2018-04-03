Após ser retirado de pauta, projeto de reajuste dos servidores será votado amanhã

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O projeto de lei do Executivo estadual que reajusta os salários do servidores ativos e inativos de Mato Grosso do Sul vai ser votado amanhã.

Depois de ser retirado da pauta de votação desta terça-feira, quando houve protesto das categorias contra o aumento de apenas 3,04%, o líder do governo da Assembleia Legislativa, Rinaldo Modesto (PSDB), afirmou que a proposta será votada nesta quarta-feira (4).

“É um projeto em regime de urgência, então vamos votar amanhã mesmo, na sessão”, comentou por telefone. O deputado reafirmou que impediu a votação não devido protestos, mas em respeito às categorias.

“Como está tendo audiência pública com os profissionais de educação, em respeito ao administrativo, retirei o projeto da pauta”, declarou.

O coordenador geral do fórum dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul, Fabiano Reis, disse pela manhã que “precisa ter discussão, não sabemos de nada do que está em pauta. Passou na CCj (Comissão de Constituição e Justiça) já foi votado em primeira, agora já vai pra segunda, tem que ter mais respeito pelo servidor. Nada pode ser imposto, tem que ser mais coeso”, finalizou.

Audiência Pública “Por uma carreira que valorize os administrativos da Escola Pública” acontece nesta tarde. O evento é uma realização da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), com o apoio do deputado estadual Amarildo Cruz (PT).



O REAJUSTE

Projeto de lei de autoria do Executivo que institui a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios que compõem a remuneração dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul indicando percentual de 3,04% como revisão aos servidores efetivos e empregados públicos da administração direta e indireta foi aprovado em primeira discussão no dia 28 de março.

O texto prevê que a revisão entre em vigor ainda no mês de abril e servidores recebam os valores retroativos. Ano passado o reajuste foi de 2,94%. Esse ano, a proposta prevê 3,04% referente ao índice de inflação dos últimos doze meses. O reajuste, que sempre ocorre em maio, foi antecipado por ser ano eleitoral.

* Colaboraram Izabela Jornada e Maressa Mendonça

