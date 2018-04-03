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Equipe da Policia Civil de Três Lagoas foi acionada pra prender o responsável pelo furto de um veículo, escondido no Jardim Angélica, nesta terça-feira (3), após denúncia do proprietário que conseguiu localizar o bem.

De acordo com a ocorrência, policiais do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil (SIG) foram até a residência da rua Getúlio Marques Garcia, apontada pela vítima e encontraram o carro por volta das 9h30.

Conforme informações do JP News, no momento da abordagem policial não havia ninguém no imóvel, porém, quando os policiais retornavam ao SIG, viram o dono da casa chegando em outro carro. Ele freou o veículo bruscamente e recebeu ordem de parada, mas não teria obedecido.

O suspeito fugiu pela rua Bruno Garcia, sentido BR-262, sem respeitar sinalizações de parada, cruzando a BR-262 e, segundo o SIG, colocando em risco a sua vida e a de outras pessoas.

Por fim, o homem foi cercado e abordado no bairro Quinta da Lagoa, quando foi preso e encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia, permanecendo à disposição da Justiça.