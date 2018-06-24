Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Motorista da Uber, de 32 anos, conseguiu evitar um assalto ao reagir à abordagem do bandido armado e trocar agressões físicas com ele, na madrugada deste domingo (24), no Jardim Seminário, região norte de Campo Grande. Após a reação inesperada, o homem saiu com ferimentos leves, mas com os bens intactos.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 3 horas, quando o motorista atendeu o chamado do ladrão, na região central, com corrida traçada até as cercamnias da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Em determinado momento, ao passarem em uma rua deserta, o suspeito sacou a arma, que segundo a vítima se assemelhava a um revólver, e anunciou o crime, mandou-o descer do veículo e até então o rendia, pelo menos até a brecha encontrada pelo motorista para reação.

Após a briga, o bandido fugiu levando um dos dois celulares da vítima. Ele não havia sequer sido identificado até a publicação desta reportagem. Com o outro aparelho telefônico que lhe restou, o motorista chamou a PM, escondido em um matagal depois de se tocar do que tinha feito e do risco que isso acarreta.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região central. Apesar da pose de heroi do motorista após o fato, a polícia reforçou que é fundamental para vítimas de roubo não reagirem à abordagem de criminosos em hipótese alguma.