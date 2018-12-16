Professora é feita refém em casa por mais de 8 horas pelo namorado

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Uma professora foi mantida em cárcere privado por cerca de 8 horas, na casa onde mora, pelo atual namorado, um auxiliar de pedreiro de 41 anos. O crime aconteceu na tarde de ontem (15) no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas.

O homem já cumpriu pena por furto e estava em liberdade condicional. Ele teria mantido a namorada presa em um dos cômodos da casa onde ela reside.

De acordo com informações do site JP News, a vítima foi socorrida por uma equipe da radiopatrulha da Polícia Militar, após conseguir fugir do quarto em que estava presa. Apesar de mantê-la refém, o suspeito não agrediu fisicamente a professora.

Ela estava muito nervosa e não quis gravar entrevista. Mas confirmou a ocorrência à reportagem e disse que teria sido ameaçada e que o relacionamento dos dois é recente.

O agressor foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde disse estar estressado. Ele não confirmou a versão da vítima. “Foi apenas uma briga. Não relei a mão nela. Fiquei estressado por que queria visitar meus pais e meu filho, mas não posso viajar por conta da pena. Foi besteira minha”, disse.

Ele foi preso em flagrante. O caso deverá ser encaminhado a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas.