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Um raio que caiu neste sábado (15) sobre um transformador de energia para captação de água da Sanesul deixará a região de Aquidauana sem o fornecimento de água há quase 20 horas.

A previsão de retorno do serviço é a partir das 20 horas deste domingo (16), conforme informou o gerente regional da Sanesul em Aquidauana, Danilo Pires, ao portal 'O Pantaneiro'.

O comunicado foi enviado nesta manhã pela empresa e a recomendação é para que a população economize no consumo de água a fim de manter a quantidade existente nos reservatórios e caixas d’água das residências e estabelecimentos comerciais. É recomendável evitar lavar calçadas, carros e faça o uso racional da água ao longo do dia.

De acordo com a Sanesul, a demora para retomar o serviço se deve à substituição do equipamento danificado por um novo, que deve vir de Campo Grande.