Missionário dos EUA é morto a tiros em aldeia indígena na fronteira

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Missionário indígena norte-americano, membro do “Corpo da Paz”, foi morto a tiros durante suposto assalto na região de fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul, na noite de quarta-feira (10).

Wayne Laroy Goddard, 50 anos, naturalizado paraguaio e há 25 anos no país, foi morto a tiros na aldeia indígena Mboi Jagua de Villa Ygatimí, no departamento de Canindeyú, a 90 quilômetros da fronteira do com Paranhos.

Segundo a polícia paraguaia, aproximadamente cinco atiradores que não são indígenas invadiram a propriedade de Goddard e o executaram a tiros após supostamente reagir a uma tentativa de roubo do dinheiro obtido pelo missionário em uma grande compra de gado. Os autores não levaram nada da propriedade.

O norte-americano vivia sozinho na propriedade rural dentro da área da aldeia, onde realizava trabalhos missionários e criava animais.