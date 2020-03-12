Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Cidades

ALERTA

Saúde publica medidas de isolamento para evitar propagação do coronavírus

No boletim desta quinta-feira subiu para 73 o número de casos confirmados da doença no país

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Ministério da Saúde regulamentou medidas como isolamento e quarentena para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). A portaria com as ações a serem adotadas está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (12). No boletim de hoje foram confirmados 73 casos do vírus no país, sendo a maioria em São Paulo (46 casos).

De acordo com o texto, a medida de isolamento tem como objetivo "a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local".

"A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão", diz o texto da portaria.

O isolamento prescrito deverá ser efetuado, preferencialmente, em domicílio, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados, de acordo com a recomendação médica, dependendo do estado clínico do paciente. A determinação deverá ser acompanhada de termo de consentimento livre e esclarecido do paciente.

"A medida de isolamento por recomendação do agente de vigilância epidemiológica ocorrerá no curso da investigação epidemiológica e abrangerá somente os casos de contactantes próximos a pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas, e deverá ocorrer em domicílio", diz o texto. Nos locais onde não houver agente de vigilância epidemiológica, caberá ao Secretário de Saúde determinar a medida.

A portaria trata ainda dos casos em houver necessidade da quarentena, que tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado. Segundo o texto, a quarentena "será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado, editado pelo secretário de Saúde do Estado, do município, do Distrito Federal ou ministro da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário Oficial e amplamente divulgada pelos meios de comunicação".

A quarentena será adotada pelo prazo de até 40 dias, podendo se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde.

O descumprimento das medidas acarretará a responsabilização nos termos previstos em lei. Caberá ao médico ou agente de vigilância epidemiológica informar à autoridade policial e Ministério Público sobre o descumprimento das regras.

Para aplicar medidas de isolamento e quarentena deverão ser observados os protocolos clínicos do coronavírus e as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Contingência Nacional para Infecção Humana novo Coronavírus (Covid-19), com a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas e o tratamento necessário.

REQUISIÇÃO DE BENS

A portaria trata ainda dos casos em que houver necessidade de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas para enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do coronavírus. Essa requisição poderá ser determinada por autoridade competente, assegurado o direito à justa indenização.

EXAMES LABORATORIAIS

O ato do ministério diz também que o laboratório público ou privado que, pela primeira vez, confirmar a doença, deverá passar pela validação por um dos três laboratórios de referência nacional, que são a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ); o Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saúde (IEC/SVS) no Estado do Pará; ou o Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Após a validação da qualidade, o laboratório passará a integrar a Rede Nacional de Alerta e Resposta às emergências em saúde pública.

Cidades

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste domingo

14/11/2026 21h00

Compartilhar
Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Continue Lendo...

Cidades

Governo abre consulta pública sobre enfrentamento ao calor extremo

Plataforma Brasil Participativo receberá contribuições até o dia 23

14/11/2026 21h00

Compartilhar
Imagem ilustrativa para matéria sobre calor extremo.

Imagem ilustrativa para matéria sobre calor extremo. Fernando Frazão/Agência Brasil

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7167, sexta-feira (13/11): veja o rateio

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7167, sexta-feira (13/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7167, sexta-feira (13/11)

3

Nova empresa assume o transporte de Campo Grande no mês que vem
Ônibus

/ 1 dia

Nova empresa assume o transporte de Campo Grande no mês que vem

4

Após apoiar Flávio Bolsonaro, Luso de Queiroz é expulso do PT em Campo Grande
Expulsão Partidária

/ 1 dia

Após apoiar Flávio Bolsonaro, Luso de Queiroz é expulso do PT em Campo Grande

5

Homem morre após carro bater em caminhão e capotar na BR-262
Acidente de Trânsito

/ 1 dia

Homem morre após carro bater em caminhão e capotar na BR-262

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
Juliane Penteado

/ 2 dias

Novembro azul: o câncer de próstata e o direito à proteção previdenciária
O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Leandro Provenzano

/ 3 dias

O banco pode tirar seu salário da conta para cobrar o consignado?
Nem todo cliente merece receber uma proposta
Assinantes

/ 5 dias

Nem todo cliente merece receber uma proposta
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 06/11/2026

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes