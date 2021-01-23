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Sábado será com pancadas de chuva e máxima de 36°C no Estado

Em Campo Grande a máxima pode alcançar os 33°C, com chuva no período da tarde

Rafaela Moreira

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O sábado (23) amanheceu ensolarado em Campo Grande, as condições esperadas para hoje serão de tempo quente, úmido e abafado em Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de trovoadas, especialmente a partir da tarde, condição comum no verão. 

As temperaturas podem variar entre de 19 °C a 33 °C no Estado, e em Campo Grande a variação está estimada em 21°C a 29°C.

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Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), no sul do estado, o tempo fica mais instável com possibilidade de chuva a qualquer hora, e nas demais áreas, as pancadas de chuva serão mais isoladas. 

As nuvens aumentam ao longo da manhã, o que favorece pancadas de chuva em pontos isolados da Capital.  

Umidade relativa do ar varia entre 60% a 100%, com vento fraco a moderado em grande parte do Estado com possibilidade de rajadas de vento na região do Pantanal. 

O domingo (24) será de sol, mas o aumento de nuvens ao longo do dia aumenta possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas, principalmente a partir da tarde. No sul do Estado a chuva poderá ocorrer a qualquer hora do dia.

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