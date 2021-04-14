Vacinação contra a gripe para crianças é estendida para até sábado na Capital

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A vacinação contra a gripe para crianças de 6 meses a menores de seis anos, que terminaria nesta quarta-feira (14), foi estendida para até sábado (17), em Campo Grande.

A imunização é realizada em mais de 60 unidades básicas e saúde da família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do Município.

Conforme o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a ampliação do prazo é para atender o maior número possível do público, tendo em vista a dificuldade que alguns pais tem de levar os filhos para vacinar durante a semana.

“É uma forma que encontramos para assegurar o acesso a esse pai ou responsável ao serviço, considerando a importância da vacinação deste público. É fundamental que haja adesão da população. Temos que cuidar das nossas crianças e a prevenção é sempre o melhor remédio”, disse o secretário.

Após a vacinação das crianças, será aberto o prazo para imunização de novos públicos prioritários.

A liberação está sendo feita de forma escalonada para evitar aglomerações nos postos de saúde, onde também há, simutaneamente, aplicação de vacinas contra a Covid-19.

A campanha de vacinação contra a gripe começou nesta terça-feira (13) em Campo Grande, um dia depois do início no Brasil e no Estado.

Inicialmente, a Capital recebeu 32.750 doses de vacinas, para iniciar a primeira etapa de imunização, que engloba também gestantes e puérperas e trabalhadores da saúde.

Somente o público de crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias é estimado em 52.015 pessoas.

Recomendações

Como duas campanhas de vacinação estão ocorrendo, sendo da gripe e da Covid-19, a recomendação é que seja respeitado um intervalo de 15 dias entre uma dose e outra, para aqueles que fazem parte do público das duas campanhas.

O intervalo deve ser respeitado tanto para quem tomou primeiro a da Influenza e irá se vacinar contra a Covid, quanto para quem já tomou a segunda dose, tanto da vacina do laboratório Sinovac quanto da AztraZeneca, e precisa se vacinar contra a gripe.

A recomendação é priorizar a vacina contra Covid-19.

Onde vacinar contra a gripe?

Bandeira

USF Três Barras

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

USF Cristo Redentor

USF Cidade Morena

UBS Carlota

UBS Universitário

USF Itamaracá

USF Moreninha

Imbirussu

USF Sírio Libanês

UBS Silvia Regina

UBS Lar do Trabalhador

UBS Popular

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Ana Maria do Couto

USF Aero Itália

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

Lagoa

USF Bonança

USF Antártica

USF São Conrado

Clínica da Família Portal Caiobá

USF Vila Fernanda

USF Tarumã

UBS Buriti

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavila

Centro

UBS 26 de agosto

USF Vila Carvalho

USF Vila Corumbá

Prosa

USF Noroeste

USF Estrela Dalva

USF Marabá

USF Nova Bahia

Anhanduizinho

USF Mário Covas

USF Dom Antônio

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

UBS Pioneira

UBS Jockey Club

USF Cohab

USF Nova Esperança

USF Anhanduí

UBS Dona Neta

USF Botafogo

USF Iracy Coelho

USFParque do Sol

UBS Aero Rancho

USF Macaúbas

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles

USF Alves Pereira

Segredo

USF Seminário

USF Cox

USF Vida Nova

USF Nova Lima

UBS Estrela do Sul

USF São Benedito

USF Zé Abrão

USF José Tavares

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Jardim Paradiso

USF Azaléia