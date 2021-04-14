Vacinação contra a gripe para crianças é estendida para até sábado na Capital

A vacinação contra a gripe para crianças de 6 meses a menores de seis anos, que terminaria nesta quarta-feira (14), foi estendida para até sábado (17), em Campo Grande.
A imunização é realizada em mais de 60 unidades básicas e saúde da família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do Município.
Conforme o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a ampliação do prazo é para atender o maior número possível do público, tendo em vista a dificuldade que alguns pais tem de levar os filhos para vacinar durante a semana.
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“É uma forma que encontramos para assegurar o acesso a esse pai ou responsável ao serviço, considerando a importância da vacinação deste público. É fundamental que haja adesão da população. Temos que cuidar das nossas crianças e a prevenção é sempre o melhor remédio”, disse o secretário.
Após a vacinação das crianças, será aberto o prazo para imunização de novos públicos prioritários.
A liberação está sendo feita de forma escalonada para evitar aglomerações nos postos de saúde, onde também há, simutaneamente, aplicação de vacinas contra a Covid-19.
A campanha de vacinação contra a gripe começou nesta terça-feira (13) em Campo Grande, um dia depois do início no Brasil e no Estado.
Inicialmente, a Capital recebeu 32.750 doses de vacinas, para iniciar a primeira etapa de imunização, que engloba também gestantes e puérperas e trabalhadores da saúde.
Somente o público de crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias é estimado em 52.015 pessoas.
Recomendações
Como duas campanhas de vacinação estão ocorrendo, sendo da gripe e da Covid-19, a recomendação é que seja respeitado um intervalo de 15 dias entre uma dose e outra, para aqueles que fazem parte do público das duas campanhas.
O intervalo deve ser respeitado tanto para quem tomou primeiro a da Influenza e irá se vacinar contra a Covid, quanto para quem já tomou a segunda dose, tanto da vacina do laboratório Sinovac quanto da AztraZeneca, e precisa se vacinar contra a gripe.
A recomendação é priorizar a vacina contra Covid-19.
Onde vacinar contra a gripe?
Bandeira
- USF Três Barras
- USF Arnaldo Estevão de Figueiredo
- USF Cristo Redentor
- USF Cidade Morena
- UBS Carlota
- UBS Universitário
- USF Itamaracá
- USF Moreninha
Imbirussu
- USF Sírio Libanês
- UBS Silvia Regina
- UBS Lar do Trabalhador
- UBS Popular
- USF Indubrasil
- USF Zé Pereira
- USF Ana Maria do Couto
- USF Aero Itália
- USF Albino Coimbra
- USF Serradinho
Lagoa
- USF Bonança
- USF Antártica
- USF São Conrado
- Clínica da Família Portal Caiobá
- USF Vila Fernanda
- USF Tarumã
- UBS Buriti
- USF Oliveira
- USF Batistão
- USF Coophavila
Centro
- UBS 26 de agosto
- USF Vila Carvalho
- USF Vila Corumbá
Prosa
- USF Noroeste
- USF Estrela Dalva
- USF Marabá
- USF Nova Bahia
Anhanduizinho
- USF Mário Covas
- USF Dom Antônio
- USF Aero Rancho IV
- USF Aero Rancho Granja
- UBS Pioneira
- UBS Jockey Club
- USF Cohab
- USF Nova Esperança
- USF Anhanduí
- UBS Dona Neta
- USF Botafogo
- USF Iracy Coelho
- USFParque do Sol
- UBS Aero Rancho
- USF Macaúbas
- USF Paulo Coelho
- USF Los Angeles
- USF Alves Pereira
Segredo
- USF Seminário
- USF Cox
- USF Vida Nova
- USF Nova Lima
- UBS Estrela do Sul
- USF São Benedito
- USF Zé Abrão
- USF José Tavares
- UBS Coronel Antonino
- USF São Francisco
- USF Vila Nasser
- USF Jardim Paradiso
- USF Azaléia