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Vacinação contra a gripe para crianças é estendida para até sábado na Capital

Crianças de 6 meses a menores 6 anos são o primeiro público da vacinação contra Influenza

Glaucea Vaccari

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A vacinação contra a gripe para crianças de 6 meses a menores de seis anos, que terminaria nesta quarta-feira (14), foi estendida para até sábado (17), em Campo Grande.

A imunização é realizada em mais de 60 unidades básicas e saúde da família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do Município.

Conforme o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a ampliação do prazo é para atender o maior número possível do público, tendo em vista a dificuldade que alguns pais tem de levar os filhos para vacinar durante a semana.

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“É uma forma que encontramos para assegurar o acesso a esse pai ou responsável ao serviço, considerando a importância da vacinação deste público. É fundamental que haja adesão da população. Temos que cuidar das nossas crianças e a prevenção é sempre o melhor remédio”, disse o secretário.

Após a vacinação das crianças, será aberto o prazo para imunização de novos públicos prioritários.

A liberação está sendo feita de forma escalonada para evitar aglomerações nos postos de saúde, onde também há, simutaneamente, aplicação de vacinas contra a Covid-19.

A campanha de vacinação contra a gripe começou nesta terça-feira (13) em Campo Grande, um dia depois do início no Brasil e no Estado.

Inicialmente, a Capital recebeu 32.750 doses de vacinas, para iniciar a primeira etapa de imunização, que engloba também gestantes e puérperas e trabalhadores da saúde. 

Somente o público de crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias é estimado em 52.015 pessoas.

Recomendações

Como duas campanhas de vacinação estão ocorrendo, sendo da gripe e da Covid-19, a recomendação é que seja respeitado um intervalo de 15 dias entre uma dose e outra, para aqueles que fazem parte do público das duas campanhas.

O intervalo deve ser respeitado tanto para quem tomou primeiro a da Influenza e irá se vacinar contra a Covid, quanto para quem já tomou a segunda dose, tanto da vacina do laboratório Sinovac quanto da AztraZeneca, e precisa se vacinar contra a gripe.

A recomendação é priorizar a vacina contra Covid-19.

Onde vacinar contra a gripe?

Bandeira  

  • USF Três Barras
  • USF Arnaldo Estevão de Figueiredo
  • USF Cristo Redentor
  • USF Cidade Morena
  • UBS Carlota
  • UBS Universitário
  • USF Itamaracá
  • USF Moreninha

Imbirussu

  • USF Sírio Libanês  
  • UBS Silvia Regina  
  • UBS Lar do Trabalhador  
  • UBS Popular
  • USF Indubrasil
  • USF Zé Pereira  
  • USF Ana Maria do Couto
  • USF Aero Itália
  • USF Albino Coimbra
  • USF Serradinho

Lagoa  

  • USF Bonança
  • USF Antártica
  • USF São Conrado
  • Clínica da Família Portal Caiobá
  • USF Vila Fernanda
  • USF Tarumã
  • UBS Buriti
  • USF Oliveira  
  • USF Batistão
  • USF Coophavila

Centro  

  • UBS 26 de agosto
  • USF Vila Carvalho
  • USF Vila Corumbá

Prosa  

  • USF Noroeste  
  • USF Estrela Dalva  
  • USF Marabá  
  • USF Nova Bahia  

Anhanduizinho  

  • USF Mário Covas  
  • USF Dom Antônio  
  • USF Aero Rancho IV  
  • USF Aero Rancho Granja  
  • UBS Pioneira  
  • UBS Jockey Club  
  • USF Cohab  
  • USF Nova Esperança  
  • USF Anhanduí  
  • UBS Dona Neta  
  • USF Botafogo  
  • USF Iracy Coelho  
  • USFParque do Sol  
  • UBS Aero Rancho  
  • USF Macaúbas  
  • USF Paulo Coelho  
  • USF Los Angeles  
  • USF Alves Pereira  

Segredo

  • USF Seminário  
  • USF Cox  
  • USF Vida Nova  
  • USF Nova Lima  
  • UBS Estrela do Sul  
  • USF São Benedito  
  • USF Zé Abrão  
  • USF José Tavares  
  • UBS Coronel Antonino  
  • USF São Francisco  
  • USF Vila Nasser  
  • USF Jardim Paradiso  
  • USF Azaléia 

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