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Veja como se inscrever nos cursos de especialização oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

Inscrições para especialização do Instituto Federal de MS começam nesta quinta-feira

Ana Clara Santos

14/06/2022 - 17h43
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Para quem está interessado em fazer uma pós-graduação, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com 150 vagas abertas, divididas em três editais diferentes. As inscrições para participar de quaisquer dos processos podem ser feitas a partir de quinta-feira (16).

De acordo com o edital, as aulas serão oferecidas nos campis de Campo Grande, Corumbá e Aquidauana de forma gratuita a partir do 2º semestre deste ano. 

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico que será realizado dia 19 de julho, sendo que o resultado preliminar será divulgado no dia seguinte. 

O resultado final e a convocação em primeira chamada para matrículas serão publicados até 25 de julho. O início das aulas está previsto para agosto.

São oferecidas 70 vagas na Especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica, das quais 30 são em Aquidauana e 40 em Corumbá e os detalhes podem ser consultados pelo Edital nº 044/2022 . Já em Campo Grande, maiores informações para concorrer às 40 vagas no mesmo curso podem ser vistas no Edital nº 045/2022.

Também em Corumbá são oferecidas mais 40 vagas na Especialização em Informática Aplicada à Educação. A inscrição e a seleção dos alunos serão regidas pelo Edital nº 043/2022

Metade das vagas para o curso em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica ofertadas em Corumbá e Aquidauana é destinada a servidores do IFMS. 

Em Campo Grande, serão reservadas 15 vagas para servidores do Instituto e 10 para professores da Rede Municipal de Ensino. As outras 15 serão destinadas para o público geral. 

Para realizar a inscrição, o interessado deve seguir o seguinte passo a passo:

1º Acessar a Central de Seleção no site do IFMS

2º Clique no Edital do curso desejado

3° Acesse a Página do Candidato 

4º Realize seu cadastro e se inscreva no curso. 

5º Depois, basta aguardar o sorteio. 

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