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IMUNIZAÇÃO

Campo Grande atinge 80% da população vacinada contra Covid-19

Capital aplicou 1.885.001 doses - entre primeira, segunda, terceira e quarta - em 17 meses

Naiara Camargo

Naiara Camargo

15/06/2022 - 13h22
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Campo Grande bate a marca de 80,03% da população vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra Covid-19. 

Este percentual abrange 725.104 campo-grandenses, de acordo com dados do vacinômetro disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). 

A campanha de imunização contra Covid-19 começou em 18 de janeiro de 2021 em Campo Grande. 

O objetivo é imunizar cidadãos para diminuir o número de casos, mortes, internações e conter a pandemia.

A Capital está abaixo do índice vacinal de Mato Grosso do Sul, que encontra-se em 87,98%, de acordo com dados do vacinômetro disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

As doses aplicadas em Campo Grande são Pfizer-BioNTech-Cominarty, Coronavac-Sinovac-Butantan, AstraZeneca-Oxford-Fiocruz e Janssen.

Segunda, terceira e quarta dose

Existem 687.943 pessoas imunizadas com as duas doses da vacina contra Covid-19 em Campo Grande, número que representa 75,92% da população. 

São 377.775 campo-grandenses imunizados com a terceira dose e 94.179 com a quarta dose. 

Ao todo, 1.885.001 doses foram aplicadas em 17 meses de campanha de imunização. Confira aqui o calendário atualizado e locais de imunização na Capital.

Covid-19 em Campo Grande

Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS) apontam que Campo Grande registrou 1.260 casos de Covid-19 de 7 a 14 de junho de 2022. Com isso, resulta 194.469 confirmações desde o início da pandemia.

Dados ainda mostram que dez pessoas morreram vítimas da doença em uma semana. A taxa de ocupação de leitos é de 62% na macrorregião de Campo Grande. 

Aumento de casos por Covid-19 sinaliza a quarta onda da doença, conforme noticiado pelo Correio do Estado.

A secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, afirmou ao Correio do Estado, em maio de 2022, que a quarta onda de contágio do coronavírus é acompanhada de perto pelo Ministério da Saúde e que a prioridade é reforçar a vacinação com a terceira e a quarta doses.  

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