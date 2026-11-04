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Alvo de operação da PF, delegado é transferido ao Presídio Federal

Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa estava preso em cela do Garras desde 24 de setembro e agora a PF pediu sua transferência a presídio de segurança máxima

Neri Kaspary

Neri Kaspary

04/11/2026 - 13h25
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Preso desde o dia 24 de setembro acusado participar de um esquema de desvio de cocaína de dentro de delegacias, o delegado da Polícia Civil Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa foi transferido nesta quarta-feira (4) da cela do Garras, onde estava desde então, para o Presídio Federal de Campo Grande, segundo informações da Polícia Federal.

A corporação não esclareceu os motivos da transferência, mas deixou claro que ela ocorreu em meio à Operação Ifrit, desencadeada em Mato Grosso do Sul e mais seis estados por agentes da Polícia Federal e a Receita Federal que cumpriram mais de 100 mandados contra uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas, armas e lavagem de dinheiro

O grupo, conforme os investigadores, seria ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC).  E, de acordo com a Receita Federal, a organização é considerada ultraviolentae movimentou mais de R$ 500 milhões em apenas dois anos.

Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de prisão e 76 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Rondônia. Em Mato Grosso do Sul, a maior parte dos alvos foi em Campo Grande e Ponta Porã, mas os policiais também foram às ruas em Jaraguari e Cassilândia.

A PF não informou se a transferência do delegado, que desde 2014 atua na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, ocorreu por ter cometido algum crime na cela do Garras, mas deixou claro que a organização à qual ele pertencia é extremamente violenta e por conta disso outros dez alvos da operação desta quarta-feira também ficarão em presídios federais.

Ainda de acordo com a PF, existe uma infinidade de provas de envolvimento do delegado com a quadrilha que desviava cocaína de delegacias e por conta disso foi solicitada à Justiça que ele fosse transferido ao Presídio Federal.

Além do delegado, dois policiais civis e um da Polícia Rodoviária Federal, os principais alvos da operação são integrantes de uma família conhecida e influente de Ponta Porã. Foram alvos da operação Adel Hassan Haidar, Maroan Fernandes  Haidar Ahmed, Adule Vásques Haidar, Mamede Alhaj Haidar e Fahd Haidar.

Na lisa dos alvos desta quarta-feira ainda apareceu o nome do paranaense Renan Braian Garcia Presotto, que já fazia parte da lista de procurados pela Interpol por conta de seu suposto envolvimento com o tráfico internacional de armas. Outros nomes que aparecem entre os principais alvos são Bruno Banega e Brendo Benega  Pereira.

Nesta quarta-feira, as equipes apreenderam dezenas de veículos, vários deles relíquias,  armas, munições, joias, dinheiro e documentos. A PF atribui à quadrilha a prática de crimes violentos, como sequestros, torturas, atentados e homicídios.

A investigação também identificou o uso de armamento, estruturas de apoio e veículos blindados para exercer controle territorial e intimidar rivais. As drogas e as armas eram obtidas na Bolívia, no Peru e no Paraguai.
O material abastecia redes de distribuição no Brasil e rotas de tráfico de entorpecentes na Europa, especialmente na Espanha e em Portugal.

BALANÇO

Até por volta das 13 horas, haviam sido cumpridos 16 mandados de prisão, sendo nove em Mato Grosso do Sul, três em Santa Catarina, dois em São Paulo, um no Paraná e um em Mato Grosso.

Quanto às prisões em flagrante, foram efetuadas três: uma em Mato Grosso do Sul, uma em Santa Catarina e uma em Mato Grosso.

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