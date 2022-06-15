Com 18 mil turistas, Bonito tem o melhor mês de maio em 8 anos

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Bonito recebeu 18.786 turistas no mês passado, o que representa o melhor mês de maio dos últimos oito anos, de acordo com dados do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB).

O município está localizado a 297 quilômetros da Capital, Campo Grande.

Confira o número de turistas que Bonito recebeu nos meses de maio dos anos de 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015.

Mês de maio Número de turistas 2022 18.786 2021 10.107 2020 0 2019 14.152 2018 13.159 2017 11.653 2016 14.804 2015 11.222

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito no mês de maio de 2022 são dos estados de São Paulo (34,09%), Rio de Janeiro (11,97%), Paraná (9,87%), Santa Catarina (8,13%), Rio Grande do Sul (7,40%), Minas Gerais (6,17%), Mato Grosso do Sul (6,12%), Distrito Federal (1,41%), Pernambuco (1,29%), entre outros estados.

Já os turistas estrangeiros que visitaram Bonito são dos países do Paraguai (1,77%), Estados Unidos da América (0,51%), Bolívia (0,49%), Alemanha (0,44%), Argentina (0,41%), França (0,34%), Dinamarca (0,34%), entre outros.

Bonito recebeu 49.852 visitas em pontos turísticos da cidade em maio de 2022, sendo aventura (4.813), balneário (8.061), boia cross (1.547), bote (2.003), cachoeira (6.769), cavalgada (472), contemplação (2.398), flutuação (13.477), gruta (8.310), mergulho (1.070) e urbano (932).

A Gruta do Lago Azul, cartão postal da cidade, registrou 59% de taxa de ocupação em maio.

Ao todo, 2.559 pessoas desembarcaram no Aeroporto de Bonito no mês passado. A rede hoteleira do município registrou 46% de ocupação.

A pandemia da Covid-19 afetou o turismo na região de Bonito. A atividade turística na região foi suspensa nos meses de abril, maio e junho de 2020.

A Gruta do Lago Azul teve suas atividades suspensas por um ano em razão da pandemia, de 18 de março de 2020 a 17 de março de 2021.

Com o avanço da vacinação e melhora da pandemia, o turismo é retomado gradativamente na região.