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Com 18 mil turistas, Bonito tem o melhor mês de maio em 8 anos

Município recebeu 105 mil turistas em 2022 e maioria é da região Sudeste

Naiara Camargo

Naiara Camargo

15/06/2022 - 12h30
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Bonito recebeu 18.786 turistas no mês passado, o que representa o melhor mês de maio dos últimos oito anos, de acordo com dados do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB).

O município está localizado a 297 quilômetros da Capital, Campo Grande.

Confira o número de turistas que Bonito recebeu nos meses de maio dos anos de 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015.

Mês de maioNúmero de turistas
       2022              18.786
       2021              10.107
       2020                0
       2019             14.152
       2018             13.159
       2017             11.653
       2016             14.804
       2015             11.222

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito no mês de maio de 2022 são dos estados de São Paulo (34,09%), Rio de Janeiro (11,97%), Paraná (9,87%), Santa Catarina (8,13%), Rio Grande do Sul (7,40%), Minas Gerais (6,17%), Mato Grosso do Sul (6,12%), Distrito Federal (1,41%), Pernambuco (1,29%), entre outros estados. 

Já os turistas estrangeiros que visitaram Bonito são dos países do Paraguai (1,77%), Estados Unidos da América (0,51%), Bolívia (0,49%), Alemanha (0,44%), Argentina (0,41%), França (0,34%), Dinamarca (0,34%), entre outros. 

Bonito recebeu 49.852 visitas em pontos turísticos da cidade em maio de 2022, sendo aventura (4.813), balneário (8.061), boia cross (1.547), bote (2.003), cachoeira (6.769), cavalgada (472), contemplação (2.398), flutuação (13.477), gruta (8.310), mergulho (1.070) e urbano (932).

A Gruta do Lago Azul, cartão postal da cidade, registrou 59% de taxa de ocupação em maio.

Ao todo, 2.559 pessoas desembarcaram no Aeroporto de Bonito no mês passado. A rede hoteleira do município registrou 46% de ocupação.

A pandemia da Covid-19 afetou o turismo na região de Bonito. A atividade turística na região foi suspensa nos meses de abril, maio e junho de 2020.

A Gruta do Lago Azul teve suas atividades suspensas por um ano em razão da pandemia, de 18 de março de 2020 a 17 de março de 2021.

Com o avanço da vacinação e melhora da pandemia, o turismo é retomado gradativamente na região.

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