Fenômeno raro: após chuva, rio transborda e rapaz 'anda' em trilha submersa por rio cristalino em MS

Tempestade que atingiu a região de Bonito, Jardim e Guia Lopes da Laguna provocou estragos, transbordamento de rios, alagamento de casas, cancelamento de passeios e ainda prejudicou o transporte de estudantes e colheita da produção agrícola.
O município registrou cerca de 180 milímetros de chuva em seis horas e teve que decretar situação de emergência.
Ao mesmo tempo em que a chuva causou prejuízo, também gerou um fenômeno curioso e raríssimo na natureza, em Jardim, município localizado a 193 quilômetros de Campo Grande.
O Rio da Prata transbordou, nível da água subiu três metros e cobriu uma passarela de madeira, que ficou totalmente submersa pela água cristalina.
O fotógrafo, Mateus Alexandre Silva, registrou este momento único através de suas lentes. Ele flutuou pela trilha como se estivesse caminhando e fez vários cliques.
O rapaz é fotógrafo oficial do Rio da Prata há um ano e seis meses e mergulhador há três anos. Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, ele afirmou que ficou extasiado ao contemplar o cenário.
O vídeo do rapaz ‘andando’ debaixo d’água viralizou nas redes sociais, veja: