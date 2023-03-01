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Fenômeno raro: após chuva, rio transborda e rapaz 'anda' em trilha submersa por rio cristalino em MS

Ao mesmo tempo em que a chuva causou prejuízos, também gerou um fenômeno curioso e raríssimo na natureza; veja o vídeo

Naiara Camargo

Naiara Camargo

01/03/2023 - 09h15
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Tempestade que atingiu a região de Bonito, Jardim e Guia Lopes da Laguna provocou estragos, transbordamento de rios, alagamento de casas, cancelamento de passeios e ainda prejudicou o transporte de estudantes e colheita da produção agrícola.

O município registrou cerca de 180 milímetros de chuva em seis horas e teve que decretar situação de emergência.

Ao mesmo tempo em que a chuva causou prejuízo, também gerou um fenômeno curioso e raríssimo na natureza, em Jardim, município localizado a 193 quilômetros de Campo Grande.

O Rio da Prata transbordou, nível da água subiu três metros e cobriu uma passarela de madeira, que ficou totalmente submersa pela água cristalina.

O fotógrafo, Mateus Alexandre Silva, registrou este momento único através de suas lentes. Ele flutuou pela trilha como se estivesse caminhando e fez vários cliques.

O rapaz é fotógrafo oficial do Rio da Prata há um ano e seis meses e mergulhador há três anos. Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, ele afirmou que ficou extasiado ao contemplar o cenário.

O vídeo do rapaz ‘andando’ debaixo d’água viralizou nas redes sociais, veja:

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