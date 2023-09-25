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Quatro municípios de MS batem recorde nacional e registram as maiores temperaturas do Brasil

Das 20 cidades mais calorosas do País, 5 são de MS

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/09/2023 - 09h20
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Paranaíba, Porto Murtinho, Três Lagoas e Água Clara bateram recorde de calor e registraram as maiores temperaturas do Brasil neste domingo (24), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Paranaíba (42,1ºC) ficou em primeiro lugar entre as cidades mais quentes do País. Porto Murtinho (42,1ºC) aparece em segundo lugar, Três Lagoas (42,1ºC) em terceiro e Água Clara (42ºC) em quarto.

Os municípios superaram a temperatura e posição de Cuiabá  41ºC e 9º lugar no ranking  conhecida como “Cuiabrasa”, famosa por registrar as temperaturas mais altas do Brasil. Com 40,8ºC, Bataguassu ficou em 16º lugar das cidades mais quentes.

Com isso, das 20 cidades mais calorosas do País, 5 são de Mato Grosso do Sul. Veja a tabela:

RANKING

MUNICÍPIO

TEMPERATURA

Paranaíba

42,1ºC

Porto Murtinho

42,1ºC

Três Lagoas

42,1ºC

Água Clara

42ºC

* fonte: Inmet

ONDA DE CALOR

Onda de calor, que atinge o Estado, provoca temperaturas altíssimas, sol forte, tempo seco e abafado, céu limpo e baixa umidade relativa do ar em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Alerta vermelho do Inmet indica que a temperatura estará 5ºC acima da média de 18 a 26 de setembro. O aviso aponta perigo, com risco à saúde.

De acordo com o Inmet, a previsão para esta semana, compreendida entre os dias 25 e 30 de setembro, é de muito calor, sol forte, temperaturas próximas aos 40ºC e tempo seco em todas as regiões Mato Grosso do Sul.

A umidade deve variar entre 20% e 70%. Por conta do calor extremo, há chance de pancadas de chuva isoladas.

"Calor segue e não para. Haverá áreas de instabilidade no meio da semana com pancadas de chuva isoladas, pouco volume. [Haverá] ventos fortes. Mas no final de semana o calor segue no começou de outubro e só vai amenizar com a chuva", afirmou o meteorologista Natálio Abrahão, ao Correio do Estado.

O calor pode causar danos à saúde do ser humano, como desidratação, insolação, danos na pele, pressão baixa, falta de ar, rinite, sinusite, asma e bronquite.

Além de prejudicial para a saúde do se humano, o calor extremo também é danoso para o meio ambiente. Queimadas consumiram 500 hectares da região de Banhado, em Bonito, município turístico localizado a 297 quilômetros de Campo Grande. Em quatro dias de trabalho, foram necessários mais de 7 mil litros d’água e 48 militares para controlarem os incêndios.

O calorão fará a conta de energia disparar em setembro no Estado. Por conta de milhares de aparelhos de ar-condicionado ligados ao mesmo tempo, os consumidores terão de pagar mais caro na conta de luz no fim do mês.

O inverno se despediu no sábado (23) com altas temperaturas e a primavera foi recebida com sol “de rachar” e calor extremo em Mato Grosso do Sul. Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a nova estação será de muito calor e chuvas no Estado.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado
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