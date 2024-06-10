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Motorista de Audi em racha atira contra família e mulher é baleada

Técnica de enfermagem, quadro de Maria Aparecida é considerado grave e profissional aguarda na fila para passar por cirurgia

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

10/06/2024 - 12h42
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Suposto racha feito pelo Jardim Tarumã em Campo Grande, terminou com uma técnica de enfermagem, de 60 anos, baleada após o motorista de um Audi colidir com o carro em que a mulher estava com sua família e terminar disparando contra o carro da família da profissional, que se encontra em estado grave na Santa Casa.

Conforme o boletim de ocorrência, Maria estava a bordo de um Renault Sandero, que era conduzido pelo seu filho William, de 30 anos, que se deparou com dois motoristas praticando “racha” e manobras perigosas pelo bairro, sendo um GM Astra de cor escura e um veículo Audi de cor vermelha. 

Ao passar pelos veículos, William teria parado próximo ao cruzamento com a avenida Gunter Hans quando o Audi colidiu na traseira do seu carro, no qual também estavam sua mulher e o filho de apenas cinco meses, que estava no colo da técnica em enfermagem. 

Segundo detalhado da ocorrência, a família viu o momento em que ambos os suspeitos saíram de seus carros e motorista do Astra desferiu um tapa no peito de William, o chamando de “folgado” na sequência. 

Após isso, conforme o b.o, o motorista do Audi sacou uma pistola e, dando um golpe para carregá-la, apontou em direção ao peito de Willian que estava sentado no banco do motorista e, assustado, tentou desviar. 

Disparo em via pública

O caso, que aconteceu entre 19h20 e 20h de ontem (09), está sendo investigado pela 6ª Delegacia de Polícia de Campo Grande e é tipificado em uma série de infrações que começam com a "competição/demonstração de manobra não autorizada, que geram risco à população". 

No momento em que William desviou do disparo, a bala, segundo consta no boletim, atingiu o braço da mãe do rapaz que estava com o neto de cinco meses no colo, transpassando o membro e chegando ao abdômen da mulher.

Atingida, a mulher foi levada inicialmente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coophavila, encaminhada posteriormente para Santa Casa, com caso classificado como grave e Maria na fila de espera por uma cirurgia. 

Importante esclarecer que, durante diligências, os agentes policiais encontraram a casa do suspeito de ter feito o disparo, identificado como Rafael Conceição, que alegou aos policiais que se envolveu no disparo de arma de fogo, afirmando em ligação pelo telefone da esposa que se apresentaria à autoridade policial.  

Cabe destacar que nem a arma utilizada (uma pistola 9mm, como aponta os cartuchos recolhidos na cena do crime e interior do veículo) ou mesmo o Audi foram localizados até então, sendo que o suspeito também não se apresentou à polícia até a manhã desta segunda-feira (10). 

Além disso, o boletim afirma que, segundo repassado pela Força Tática da 10ª CIPM, esses mesmos veículos e autores são suspeitos de participarem de outros situações criminosas em dias passados, que envovem desde uso de arma de fogo e até ocorrências de violência doméstica.

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