"Drives-thru" de vacinação serão reabertos neste fim de semana; confira - Marcelo Victor

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Neste fim de semana, quem ainda não se imunizou contra a gripe, terá a chance de procurar um dos dois drives-thru distribuídos por Campo Grande.

Segundo dados divulgados pela prefeitura, desde o dia 27 de março, quando a campanha de vacinação teve início, mais de 53,7 mil doses da vacina contra a Influenza foram aplicadas.

A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e conter a disseminação do vírus, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, e estará aberta a toda a população.

Quem pode se vacinar?

O Ministério da Saúde recomendou que o seguinte grupo receba o imunizante:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

Trabalhadores da saúde;

Gestantes e puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Confira o horário de vacinação no dia 10 de maio:

Drive Ayrton Senna - 08h às 17h

Endereço: Rua Jorn.Valdir Lago, 512 - Conj. Aero Rancho

Drive Bombeiros - 8h às 16h

Endereço: Rua 14 de Julho - Centro

Dia 11 de maio:

Drive Ayrton Senna - 08h às 17h

Endereço: Rua Jorn.Valdir Lago, 512 - Conj. Aero Rancho

Procure unidades de saúde

A Prefeitura Municipal de Campo Grande reforçou que, além dos dias normais, a vacinação também estará sendo feita no sábado (10). Confira:

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