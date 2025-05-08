"Drives-thru" de vacinação serão reabertos neste fim de semana; confira

Neste fim de semana, quem ainda não se imunizou contra a gripe, terá a chance de procurar um dos dois drives-thru distribuídos por Campo Grande.
Segundo dados divulgados pela prefeitura, desde o dia 27 de março, quando a campanha de vacinação teve início, mais de 53,7 mil doses da vacina contra a Influenza foram aplicadas.
A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e conter a disseminação do vírus, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, e estará aberta a toda a população.
Quem pode se vacinar?
O Ministério da Saúde recomendou que o seguinte grupo receba o imunizante:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
- Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;
- Trabalhadores da saúde;
- Gestantes e puérperas;
- Professores dos ensinos básico e superior;
- Povos indígenas;
- Idosos com 60 anos ou mais;
- Pessoas em situação de rua;
- Profissionais das forças de segurança e de salvamento;
- Profissionais das Forças Armadas;
- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);
- Pessoas com deficiência permanente;
- Caminhoneiros;
- Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);
- Trabalhadores portuários;
- Funcionários do sistema de privação de liberdade;
- População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).
Confira o horário de vacinação no dia 10 de maio:
- Drive Ayrton Senna - 08h às 17h
Endereço: Rua Jorn.Valdir Lago, 512 - Conj. Aero Rancho
- Drive Bombeiros - 8h às 16h
Endereço: Rua 14 de Julho - Centro
Dia 11 de maio:
- Drive Ayrton Senna - 08h às 17h
Endereço: Rua Jorn.Valdir Lago, 512 - Conj. Aero Rancho
Procure unidades de saúde
A Prefeitura Municipal de Campo Grande reforçou que, além dos dias normais, a vacinação também estará sendo feita no sábado (10). Confira: