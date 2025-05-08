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"Drives-thru" de vacinação serão reabertos neste fim de semana; confira

A vacinação está aberta para toda a população a partir de 6 meses, porém é recomendado que os grupos prioritários se vacinem preferencialmente; além dos drives, diversas unidades também estarão realizando a imunização

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

08/05/2025 - 09h45
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Neste fim de semana, quem ainda não se imunizou contra a gripe, terá a chance de procurar um dos dois drives-thru distribuídos por Campo Grande. 

Segundo dados divulgados pela prefeitura, desde o dia 27 de março, quando a campanha de vacinação teve início, mais de 53,7 mil doses da vacina contra a Influenza foram aplicadas.

A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e conter a disseminação do vírus, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, e estará aberta a toda a população.

Quem pode se vacinar?

O Ministério da Saúde recomendou que o seguinte grupo receba o imunizante:

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
  • Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;
  • Trabalhadores da saúde;
  • Gestantes e puérperas;
  • Professores dos ensinos básico e superior;
  • Povos indígenas;
  • Idosos com 60 anos ou mais;
  • Pessoas em situação de rua;
  • Profissionais das forças de segurança e de salvamento;
  • Profissionais das Forças Armadas;
  • Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);
  • Pessoas com deficiência permanente;
  • Caminhoneiros;
  • Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);
  • Trabalhadores portuários;
  • Funcionários do sistema de privação de liberdade;
  • População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Confira o horário de vacinação no dia 10 de maio: 

  • Drive Ayrton Senna - 08h às 17h 

Endereço: Rua Jorn.Valdir Lago, 512 - Conj. Aero Rancho

  • Drive Bombeiros - 8h às 16h

Endereço: Rua 14 de Julho - Centro

Dia 11 de maio:

  • Drive Ayrton Senna - 08h às 17h 

Endereço: Rua Jorn.Valdir Lago, 512 - Conj. Aero Rancho

Procure unidades de saúde

A Prefeitura Municipal de Campo Grande reforçou que, além dos dias normais, a vacinação também estará sendo feita no sábado (10). Confira: 

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