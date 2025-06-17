Prefeitura de Campo Grande faz cobrança pública de gente que deve até R$ 4,09

Interessados em regularizar os débitos devem procurar a Central de Atendimento ao Cidadão, que fica na Rua Cândido Mariano, n. 2655. - Marcelo Victor/Correio do Estado

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Conhecida como o valor que se deve pagar a alguém, difícil quem passe pela vida capitalista sem contrair uma dívida, por menor que seja, como no caso dos 58,9 mil nomes que estão sendo cobrados hoje (17) pela Prefeitura Municipal de Campo Grande em quase 800 páginas em Diário Oficial, entre os quais aparecem devedores de até R$ 4,09.

Ao todo, o suplemento número II do Diogrande desta terça-feira (17) compila 58.904 nomes listados em 797 páginas que, diferentes de documentos mais compactos, tornam até mais difícil a busca por informações e nomes específicos.

Entre os devedores que sequer alcançam dez reais em débitos com o município estão Neuzas, Williams, Cintias, Paulos, Josés e uma série de outros anônimos de Campo Grande notificados por valores ínfimos, como uma Marinalva e um Everton que, por exemplo, estão sendo notificados por uma dívida de R$ 4,09 cada.

Vale lembrar que é costume do município a publicação de tais editais de cobrança, sendo esses recentes mais específicos sobre taxas, multas e impostos de serviços, porém com listas anteriores em que a Prefeitura cobrou "caloteiros de IPTU" que iam do ex-prefeito Alcides Bernal a Picarelli Junior.

Entenda

As chamadas "notificações gerais para solução administrativa" foram publicadas pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Geral do Município, dando aos contribuintes o prazo de 10 dias para "composição extrajudicial, sob pena de cobrança judicial mediante execução fiscal".

Ou seja, os interessados em regularizar os débitos inscritos em dívida ativa e seus acréscimos legais devem procurar a Central de Atendimento ao Cidadão, que fica na Rua Cândido Mariano, n. 2655, ou solicitar atendimento das 7h às 19h, pelo telefone 4042-1320 ou WhatsApp.

Dos quase 59 mil nomes relacionados, é possível observar que boa parte das dívidas sequer passam da casa de centenas de reais, porém, há aqueles devedores que alcançam valores específicos em débitos para com o município.

Como o do empreendimento relacionado como "Bear Construções", que por uma dívida do chamado Imposto Sobre Serviços (ISS), vencida em dezembro do ano passado, aparece com um débito inscrito de R$ 154.268,69.

Há ainda toda a sorte de instituições financeiras relacionadas entre os "devedores", como a Caixa Econômica Federal sendo cobrada por taxas e uma multa de R$3.116,30, e os bancos do Brasil, Santander e Bradesco.

Além de débitos creditados a esse último banco citado, por exemplo, o nome "Bradesco Vida e Previdência" aparece com um dos maiores valores de dívidas listados no edital de notificação, sendo R$ 165.871,68 por uma multa vencida em dezembro do ano passado.

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