Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Cidades

"DEVO, NÃO NEGO..."

Prefeitura de Campo Grande faz cobrança pública de gente que deve até R$ 4,09

Secretaria Municipal de Fazenda e Procuradoria Geral do Município publicaram quase 800 páginas com cerca de 58,9 mil nomes e suas respectivas dívidas

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

17/06/2025 - 10h29
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Conhecida como o valor que se deve pagar a alguém, difícil quem passe pela vida capitalista sem contrair uma dívida, por menor que seja, como no caso dos 58,9 mil nomes que estão sendo cobrados hoje (17) pela Prefeitura Municipal de Campo Grande em quase 800 páginas em Diário Oficial, entre os quais aparecem devedores de até R$ 4,09. 

Ao todo, o suplemento número II do Diogrande desta terça-feira (17) compila 58.904 nomes listados em 797 páginas que, diferentes de documentos mais compactos, tornam até mais difícil a busca por informações e nomes específicos.

Entre os devedores que sequer alcançam dez reais em débitos com o município estão Neuzas, Williams, Cintias, Paulos, Josés e uma série de outros anônimos de Campo Grande notificados por valores ínfimos, como uma Marinalva e um Everton que, por exemplo, estão sendo notificados por uma dívida de R$ 4,09 cada.  

Vale lembrar que é costume do município a publicação de tais editais de cobrança, sendo esses recentes mais específicos sobre taxas, multas e impostos de serviços, porém com listas anteriores em que a Prefeitura cobrou "caloteiros de IPTU" que iam do ex-prefeito Alcides Bernal a Picarelli Junior

Entenda

As chamadas "notificações gerais para solução administrativa" foram publicadas pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Fazenda e da Procuradoria Geral do Município, dando aos contribuintes o prazo de 10 dias para "composição extrajudicial, sob pena de cobrança judicial mediante execução fiscal".

@@

Ou seja, os interessados em regularizar os débitos inscritos em dívida ativa e seus acréscimos legais devem procurar a Central de Atendimento ao Cidadão, que fica na Rua Cândido Mariano, n. 2655, ou solicitar atendimento das 7h às 19h, pelo telefone 4042-1320 ou WhatsApp. 

Dos quase 59 mil nomes relacionados, é possível observar que boa parte das dívidas sequer passam da casa de centenas de reais, porém, há aqueles devedores que alcançam valores específicos em débitos para com o município. 

Como o do empreendimento relacionado como "Bear Construções", que por uma dívida do chamado Imposto Sobre Serviços (ISS), vencida em dezembro do ano passado, aparece com um débito inscrito de R$ 154.268,69.

Há ainda toda a sorte de instituições financeiras relacionadas entre os "devedores", como a Caixa Econômica Federal sendo cobrada por taxas e uma multa de R$3.116,30, e os bancos do Brasil, Santander e Bradesco. 

Além de débitos creditados a esse último banco citado, por exemplo, o nome "Bradesco Vida e Previdência" aparece com um dos maiores valores de dívidas listados no edital de notificação, sendo R$ 165.871,68 por uma multa vencida em dezembro do ano passado.

 

Assine o Correio do Estado

ELEIÇÃO

MP recomenda anular eleição da Mesa Diretora da Câmara de Miranda

Escolha para o biênio 2027-2028 ocorreu em junho de 2025; Promotoria pede novo calendário e dá dez dias para o legislativo informar se vai acatar a recomendação

06/11/2026 10h30

Compartilhar
Câmara Municipal de Miranda é alvo de recomendação do MPMS para anular eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027–2028

Câmara Municipal de Miranda é alvo de recomendação do MPMS para anular eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027–2028 Divulgação/MPMS

Continue Lendo...

7 municípios

Fornecimento de energia é restabelecido após queda de seis torres em vendaval

Vendaval derrubou seis torres de transmissão na região de Maracaju, deixando milhares de moradores sem luz

06/11/2026 10h16

Compartilhar
Guindaste erguendo torre de energia caída após temporal

Guindaste erguendo torre de energia caída após temporal Foto: Divulgação/Energisa

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3821, de quarta-feira (04/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3821, de quarta-feira (04/11): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3822, quinta-feira (05/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3822, quinta-feira (05/11)

3

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 5 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3081, quarta-feira (04/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3081, quarta-feira (04/11): veja o rateio

5

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"
Viva

/ 3 dias

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 10 horas

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 1 dia

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 3 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 30/10/2026

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro