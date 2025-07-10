Genitor que abusou de criança de 1 ano disse que não conseguiu "controlar os impulsos sexuais"

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O homem de 28 anos acusado de abusar sexualmente da filha de 1 ano e 9 meses admitiu à polícia que havia “mexido” com a criança por “não conseguir controlar seus impulsos sexuais”.

A menina chegou sem vida ao Hospital Municipal do município de Camapuã, distante aproximadamente 137 quilômetros de Campo Grande, no dia seguinte ao abuso, com evidentes sinais de violência sexual.

O genitor da criança foi preso no hospital após os médicos tentarem reanimar a menina e constatarem os sinais de abuso. A Polícia Civil foi acionada e o homem confessou o crime e explicou como se sucederam os fatos na noite anterior.

Ele disse que, na noite em questão, ele estava na casa de uma prima juntamente com a sua ex-esposa, mãe da criança e de outros filhos, onde jantaram. Ele contou que, após o jantar, ele e a ex-mulher tiveram relações sexuais na mesma cama onde estava a criança. Durante o ato, ele teria abusado da menina.

Quando questionado se a criança não havia chorado ou emitido algum som, ele disse que, por causa da traqueostomia a qual foi submetida, a criança não emitia sons quando chorava. Por isso, a mãe da menina não teria percebido a situação.

Contou ainda que, no dia seguinte, a menina estava bem e teria brincado com seu irmão e com a mãe. Por volta das 8h30, uma agente de saúde o informou em seu trabalho que a filha estava “passando mal e morrendo no posto de saúde”. Ao chegar ao hospital, foi comunicado do falecimento da menina.

Os policiais o interrogaram em uma sala separada, onde ele confessou ter abusado da criança, além de ter dito que não sabia qual motivo o levou ao ato e que precisava de tratamento médico.

Alegou estar arrependido e que possuía diversos traumas de abuso infantil por ter sido abusado diversas vezes quando criança pelo seu primo. Por causa disso, não teria conseguido “segurar os impulsos sexuais” na noite anterior.

De acordo com o relato, o homem teria implorado por ajuda médica e psiquiátrica.

A Polícia Civil do município de Camapuã continua investigando o caso. De acordo com o Delegado responsável pelo caso, Matheus Alves, o homem foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável com resultado em morte e teve a prisão preventiva pedida.

“A Polícia Civil aguarda a deliberação do poder Judiciário sobre a prisão preventiva do indivíduo e as investigações continuarão em andamento para apuração e conclusão desse crime praticado pelo indivíduo. Todas as conclusões jurídicas e periciais do caso serão encaminhadas aos órgãos competentes”, concluiu o delegado.

A mãe da menina está sendo investigada por suspeita de omissão e negligência.

O caso

A criança de 1 ano e 9 meses deu entrada no Hospital Municipal de Camapuã na manhã de ontem (9) sem vida, vinda da Unidade Básica de Saúde do bairro Vila Industrial.

A criança chegou ao prédio em estado gravíssimo, acompanhada pela mãe. Segundo os relatos médicos, foram feitas manobras de reanimação, mas não tiveram sucesso.

No hospital, foram constatadas lesões nas partes íntimas da bebê, levando o hospital a acionar a polícia por suspeita de abuso sexual recente.

A criança havia sido atendida no Hospital Universitário de Campo Grande para tratar uma infestação causada por larvas. Ela deu entrada no HU no dia 28 de junho, segundo o hospital, com infecção na traqueostomia, larvas, piolhos e pneumonia. A bebê tinha ainda histórico de dificuldade respiratória, convulsões e choque.

Denuncie

O Disque 100 é o canal de denúncias anônimas que atende 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, em todo o território nacional. Pela internet, as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil ou pelo WhatsApp, no número (61) 99656-5008.

Também é possível denunciar diretamente ao Ministério Público, que pode ser acionado para defesa das crianças e adolescentes. Os números de contato são: 127 e 0800-647-1127, como ligação gratuita em todo estado ou (67) 3318-2032

Além disso, denúncias também podem ser feitas através do número da Polícia Militar, o 190. Ela deve ser acionada em caso de necessidade imediata ou socorro rápido. A ligação é gratuita em todo o território nacional.

Em Mato Grosso do Sul, também é possível ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher.