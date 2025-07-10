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Governo de MS pagará R$ 2,2 milhões para realização de concurso da Polícia Civil

Contrato prevê seleção de 400 novos agentes; déficit já chega a 900 policiais, segundo sindicato da categoria

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

10/07/2025 - 11h00
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O Governo de Mato Grosso do Sul vai investir R$ 2.241.750,00 na contratação do Instituto Avalia de Inovação em Avaliação e Seleção para organizar o novo concurso público da Polícia Civil. O contrato divulgado no Diário Oficial desta quinta-feira (10) e firmado pela Secretaria Estadual de Administração (SAD), prevê a prestação de serviços de planejamento e execução das etapas do certame, que ofertará 400 vagas para cargos efetivos da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A seleção pública foi autorizada por meio do Decreto nº 16.550, de 21 de janeiro de 2025, e vai ofertar 300 vagas para a função de investigador de polícia judiciária e outras 100 para escrivão de polícia judiciária.

O Instituto Avalia será responsável por todas as fases do concurso, desde a publicação do edital até a aplicação das provas e divulgação dos resultados.

O edital ainda não foi publicado, mas a expectativa é de que o cronograma oficial seja divulgado nas próximas semanas. Segundo o Governo, os concursos da Polícia Civil e da Carreira de Gestão de Medidas Socioeducativas serão realizados de forma praticamente simultânea. Para este último, estão previstas 70 vagas, sendo 50 para agente de segurança socioeducativa e 20 para analista de medidas socioeducativas.

Já em relação ao salário inicial, é previsto para os novos policiais civis o valor de R$ 5,8 mil. Os detalhes sobre as fases do concurso, requisitos para ingresso e validade do certame serão especificados no edital.

Atualmente, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul conta com cerca de 1,6 mil profissionais, número considerado insuficiente pela categoria. Conforme o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol-MS), o déficit é de aproximadamente 900 agentes, o que coloca em risco o funcionamento de diversas delegacias no interior do Estado.

Ainda segundo o sindicato, o número ideal de servidores para atender a atual demanda seria de pelo menos 2,5 mil policiais, entre investigadores e escrivães. O novo concurso é considerado essencial para recompor o efetivo e garantir a continuidade dos serviços prestados pela corporação.

A última seleção para os cargos foi realizada em 2021.

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