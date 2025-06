Governo define banca para concurso da Polícia Civil com 400 vagas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Estadual de Administração (SAD), contratou o Instituto Avalia de Inovação em Avaliação e Seleção como banca organizadora de dois concursos públicos, sendo o da Polícia Civil e o de Carreira de Gestão de Medidas Socioeducativas.

Para a Polícia Civil, são 400 vagas, enquanto no outro certame são 70 oportunidades, distribuídas da seguinte forma:

300 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária.

100 vagas para o cargo de Escrivão de Polícia Judiciária.

50 vagas para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativa.

20 vagas para o cargo de Analista de Medidas Socioeducativas.

O Instituto Avalia será a responsável pela execução operacional das etapas do concurso.

Seguindo o cronograma estabelecido, as próximas fases dos concursos serão a oficialização da contração e a publicação dos editais.

Os concursos serão realizados de forma praticamente simultânea.

Concurso público da Polícia Civil

O decreto com a autorização da realização do concurso público da Polícia Civil foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 22 de janeiro de 2025.

O salário inicial não foi publicado, mas o secretário informou que será de R$ 5,8 mil.

Edital específico informará as fases e os requisitos para aprovação em cada uma delas, as modalidades das provas, seus conteúdos e forma de avaliação, requisitos legais para a investidura no cargo e o prazo de validade do certame.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, há uma demanda de reposição do efetivo, que deve ser feita por meio do concurso.

De acordo com o Sindicato dos Policiais de MS (Sinpol-MS), o déficit é de 900 profissionais para os cargos de investigadores e escrivães, com risco de fechamento de delegacias.

Atualmente, o Estado possui 1,6 mil profissionais, entre escrivães e investigadores. Conforme a categoria, o necessário para atender a demanda seria de 2,5 mil trabalhadores.