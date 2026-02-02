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Imaginário Maracangalha oferece curso gratuito de teatro de rua em Campo Grande

O percurso terá duração de seis meses, com práticas corporais, musicais e políticas, e termina com uma encenação coletiva aberta ao público

Laura Brasil

02/02/2026 - 16h00
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O Ponto de Cultura Imaginário Maracangalha abriu inscrições para a Formação em Teatro de Rua, com duração de seis meses e totalmente gratuita, voltada a pessoas interessadas em arte, cultura e ocupação criativa do espaço público.

A iniciativa é do Ponto de Cultura Imaginário Maracangalha e realizada pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande (Fundac), com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, via Sistema Nacional de Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Ao todo, serão oferecidas 20 vagas, que serão preenchidas por meio de processo seletivo. Na formação, os participantes terão contato com conteúdos como:

  • teatro de rua;
  • cultura popular;
  • circo;
  • capoeira angola;
  • agitprop e cortejos cenopoéticos,
  • integrando práticas corporais, musicais e políticas.

Ao final do curso, será realizada e apresentada uma encenação teatral coletiva aberta ao público.

Trajetória

Com quase 20 anos de atuação no teatro de rua, o Teatro Imaginário Maracangalha é referência na cena cultural campograndense e reconhecido por ações como o projeto Sarobá, as Temporadas do Chapéu, o Maracangalha de Pé na Rua, além da promoção do Carnaval de Rua com o bloco Evoé Baco.

O grupo também circula com espetáculos, intervenções e cortejos cenopoéticos, consolidando a rua como seu principal espaço de criação, pesquisa e diálogo com a comunidade.

A proposta do curso parte da trajetória construída pelo grupo ao longo dessas duas décadas, reunindo vivências práticas, referenciais teóricos, pesquisas etnográficas, documentos históricos e experiências em diferentes espaços e contextos do ambiente urbano.

A partir desse acúmulo, o Imaginário Maracangalha estrutura a formação como uma síntese dos conhecimentos produzidos na prática e na pesquisa, fortalecendo uma identidade própria de criação e investigação artística em espaços a céu aberto.

A formação terá coordenação geral do diretor Fernando Cruz, artista e pesquisador com 40 anos de experiência no teatro em espaços públicos, com trabalhos voltados à criação, à pesquisa e à produção de conhecimento em teatro de rua.

Ele também tem uma trajetória marcada pela formação de artistas que hoje integram o grupo e ampliaram seus diálogos estéticos dentro da proposta do Maracangalha. As aulas serão ministradas por integrantes do coletivo: Moreno Mourão, Fran Corona, Paulo Fernandes e Rodrigo Nantes.

A iniciativa é voltada a universitários, estudantes do ensino médio, artistas, moradores de periferias e interessados em arte e cultura com mais de 18 anos, reforçando o compromisso do Imaginário Maracangalha com a democratização do acesso, a formação cultural e o fortalecimento das expressões artísticas populares.

Horário

As aulas acontecerão aos sábados, no período da manhã, com encontros semanais de quatro horas, na sede do grupo, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano, nº 1500.

Inscrições

As inscrições seguem até o dia 06 de fevereiro, pelo link https://bit.ly/MaracangalhaTeatrodeRua 
Mais informações no instagram: @Imaginario.maracangalha

Serviço

 

  • Formação em Teatro de Rua – Ponto de Cultura Imaginário Maracangalha
  • Inscrições gratuitas: até 06 de fevereiro
  • Formulário: https://bit.ly/MaracangalhaTeatrodeRua

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