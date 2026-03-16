Hospital Regional chega a quase 10 dias sem ar-condicionado em setores

Calor excessivo também tem impactado diretamente os pacientes internados, especialmente crianças e idosos, considerados mais vulneráveis - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde denunciam a falta de ar-condicionado em setores do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande. Segundo relatos, o problema ocorre desde o último dia 7 de março e afeta diversas alas da unidade, incluindo a pediatria.

Um profissional que atua no hospital e pediu para não ser identificado relatou que a situação tem causado desconforto e até problemas de saúde entre as pessoas no ambiente.

De acordo com ele, o calor intenso dentro dos setores fechados tem provocado mal-estar entre os profissionais, que precisam utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) durante o atendimento.

“Imagine nós profissionais tendo que realizar procedimentos usando capote, gorro, máscara e luvas em pacientes com doenças infectocontagiosas, como Covid-19, rinovírus, suspeita de varicela e tuberculose. Está desumano. Já tivemos colegas com queda de pressão e outros precisaram se afastar por questões de saúde”, afirmou.

Ainda segundo o relato, o calor excessivo também tem impactado diretamente os pacientes internados, especialmente crianças e idosos, considerados mais vulneráveis.

O profissional afirma que, em alguns casos, pacientes têm apresentado picos de febre devido à temperatura elevada nos ambientes hospitalares. Para tentar amenizar a situação, equipes precisam recorrer a medidas como compressas e até banhos em pacientes intubados.

“Com o calor excessivo, alguns pacientes apresentam aumento significativo da temperatura corporal. Muitas vezes precisamos administrar medicações, fazer compressas e até dar banhos em pacientes intubados para tentar aliviar”, disse.

Segundo ele, além do desconforto, a situação pode aumentar o risco de infecções hospitalares e prolongar o tempo de internação, o que contribui para a superlotação de setores.

Conforme testemunhas, episódios semelhantes já ocorreram outras vezes ao longo deste ano.

“Somente neste ano já é a terceira vez que ficamos mais de semanas nessa situação”, afirmou.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para saber o que ocasionou o problema no sistema de climatização, se todas as alas foram afetadas e se há previsão para o conserto dos equipamentos.

Segue a resposta:

"O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) informa que, com apoio da Agesul, iniciou na semana passada os reparos no sistema, que já apresentam evolução para a solução das falhas identificadas. A estrutura possui mais de 30 anos de funcionamento, o que torna mais complexa a reposição de peças e a realização de manutenções específicas. O hospital tem adotado todas as providências necessárias para restabelecer o funcionamento do sistema e minimizar impactos à assistência aos pacientes."

Problema recorrente

A falta de climatização no Hospital Regional não é um problema novo. Em outras ocasiões, pacientes e acompanhantes também relataram dificuldades relacionadas ao funcionamento do sistema de ar-condicionado na unidade.

Em 2023 e 2024, o Correio do Estado já havia noticiado situações semelhantes, quando pacientes internados relataram enfrentar calor intenso em meio a uma onda de altas temperaturas em Campo Grande.

Na ocasião, familiares chegaram a levar ventiladores para os quartos na tentativa de amenizar o desconforto causado pelo calor.

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