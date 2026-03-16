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Receita Federal lançará campanha "Sou Cidadão Solidário" para incentivar destinação do IR em MS

Lançamento da campanha em MS ocorrerá na próxima terça-feira, em Campo Grande, com a presença de órgãos públicos e entidades sociais

João Pedro Zequini

João Pedro Zequini

16/03/2026 - 11h00
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Na próxima terça-feira, 17, o auditório da Delegacia da Receita Federal receberá o lançamento do evento de abertura da campanha “Sou Cidadão Solidário” e contará com a presença de mais de 20 entidades que já foram ou ainda serão beneficiadas com os recursos provenientes dessas destinações. 

A campanha busca a ampliação do volume de recursos que serão destinados a projetos sociais, permitindo que uma parte do imposto devido pelos contribuintes seja aplicada diretamente em ações voltadas para a população local. 

Visando o lançamento da campanha, a Delegacia da Receita Federal (DRF) se reuniu na última sexta-feira (13), para fazer alguns alinhamentos antes do lançamento oficial.

A reunião contou com a participação de representantes de instituições públicas, entidades sociais e profissionais da contabilidade. 

Durante o encontro, que foi mediado pelo delegado-adjunto da Receita Federal em Campo Grande, Henry Tamashiro. Foram debatidas várias estratégias visando a divulgação da campanha e formas para incentivar os contribuintes e contadores a destinarem parte do imposto devido aos fundos sociais.  

De acordo com dados divulgados na coletiva sobre a Declaração do IRPF de 2025, nesta segunda-feira, 16, estima-se que sejam entregues 647.829 declarações do Imposto de Renda em Mato Grosso do Sul, até o dia 29 de maio, data que se encerra o prazo. 

Com o lançamento dessa campanha, a expectativa é ajudar o aumento no número de contribuintes que optam por destinar parte do imposto devido, visando fortalecer o financiamento de projetos sociais em todo o estado. 

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