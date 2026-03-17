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"A vida presta"

Advogado com câncer em estágio avançado organiza "velório em vida"

Com o tema "Despedida do Bom Sujeito", Tiago decidiu celebrar a vida com amigos em grande estilo

Laura Brasil

17/03/2026 - 11h14
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O advogado Tiago Pitthan, de 47 anos, diagnosticado com câncer no estômago há um ano e sem possibilidade de cura devido ao avanço da doença, decidiu organizar uma festa de despedida para celebrar a vida com amigos.

“Sabe que eu não penso muito na morte? Eu tenho esse diagnóstico, tenho uma contagem regressiva diferente de vocês, porque todos nós temos, mas não me pego pensando na morte”, disse Tiago no programa Papo 67 e completou:

“E a forma que eu escolhi lidar foi: ‘eu só vou morrer uma vez. Eu tenho câncer, mas o câncer não me tem’”.

Por meio das redes sociais, no convite, ele afirma que não deseja ser apenas um corpo dentro de “uma caixa”, fazendo figuração, e que prefere curtir o próprio velório ao lado dos amigos.

“Vai ser uma festa linda, alegre! Sem drama, sem tristeza, um momento de celebração! Que vida eu tive/tenho, minhas amigas e amigos!! Não tenho do que reclamar, sou um (bom) sujeito de sorte. Venham celebrar comigo!”, escreveu Tiago.

Em suas próprias palavras, o advogado diz que deseja deixar como legado amor, carinho, respeito e gratidão.

“Que lembrem de mim como alguém que amava a vida, apesar das dificuldades. Precisavam ser tantas dificuldades? Não, né? Mas é o que eu tenho... A vida presta!”.

Entre as atrações confirmadas no “Velório em Vida: A despedida do bom sujeito” estão Sambacaos, DJ Samambaia, Punk e os Malditos, Coquetel Blue e Cassino Boogie.

 

 

 

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