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Triplo homicídio

Jovens de MS são executados por facção criminosa no Mato Grosso

Os corpos foram encontrados na manhã desta quarta-feira (8), em cova rasa, com sinais de tortura

Laura Brasil

08/04/2026 - 13h13
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Desaparecidos desde 4 de abril, três jovens de Campo Grande, que foram trabalhar em Campo Novo do Parecis (MT), foram encontrados na manhã desta quarta-feira (8), enterrados em uma cova rasa em área de mata, nas proximidades do distrito de Marechal Rondon.

Dois suspeitos de participação na execução foram presos nesta quarta-feira, enquanto um terceiro segue sendo procurado. A suspeita é de que os trabalhadores tenham sido vítimas de sequestro, tortura e execução por integrantes de facção criminosa.

As vítimas foram identificadas como Wagner Felipe Rocha Viana, de 20 anos, Wilquinson Eduardo Rocha Viana, de 23 anos, e Breno Gabriel Soares Cabral, de 21 anos. Segundo informações do site Terra Digital, eles foram trabalhar em uma agropecuária.

Os jovens estavam em um alojamento e foram vistos pela última vez na madrugada de sábado (4), por volta de 0h40. No dia seguinte, eles já não estavam mais no local, e ninguém soube informar o paradeiro dos jovens.

Alguns pertences permaneceram no alojamento, como um celular encontrado carregando. Já outros aparelhos chegavam a receber chamadas, mas ninguém atendia.

Segundo a polícia, não há elementos que indiquem que o grupo tenha planejado deixar o alojamento. A investigação trabalha com a hipótese de sequestro seguido de tortura e execução.

Após o trabalho da perícia, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sendo investigado.
 

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