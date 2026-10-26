Abstenção cai no segundo turno das eleições em Mato Grosso do Sul

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul registrou uma redução de quase 3 pontos porcentuais no total de abstenção neste segundo turno, em relação ao primeiro. Ontem, 21,24% deixaram de comparecer às urnas, contra 23,87% que não haviam comparecido no dia 4.

Em números de eleitores, neste segundo turno compareceram às urnas 1.594.460 pessoas, 53.233 eleitores a mais do que no primeiro turno, quando 1.541.220 votaram.

A queda na abstenção já era uma expectativa deste segundo turno, segundo matéria do Correio do Estado, em razão da disputa acirrada entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu à eleição, e Flávio Bolsonaro (PL), que saiu derrotado.

Além da concorrência apertada, outro fator apontado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) foi a chuva, que no primeiro turno atingiu diversos municípios do Estado.

“Não é possível antecipar com precisão qual será o porcentual de abstenção no segundo turno, contudo, como a previsão é de que não ocorram chuvas tão fortes, o esperado é um índice menor. Fora isso, não há como desconsiderar que se está diante de uma eleição acirrada, e em casos como esses é comum que os adversários passem a buscar os eleitores faltosos”, havia previsto o TRE-MS antes das eleições.

A queda nas abstenções também ocorreu nacionalmente. No primeiro turno da disputa 33,4 milhões não compareceram, o que corresponde a 21,08% do eleitorado total. Ontem, porém, apenas 19,22% deixaram de votar, o que representam 30,5 milhões de pessoas.

Essa taxa de abstenção nacional é a menor para a disputa de segundo turno desde 2006, há 20 anos. Naquela época, a abstenção ficou em 18,99% segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

PROBLEMAS

De acordo com o TRE-MS, as eleições foram tranquilas em Mato Grosso do Sul, com poucas intercorrências. Ao todo, 18 urnas eletrônicas que apresentaram problemas técnicos foram trocadas neste segundo turno, mas 43 urnas tiveram algum tipo de contratempo.

Entre as urnas trocadas estava uma em Chapadão do Sul, onde as teclas 1 e 3 pararam de funcionar depois que um eleitor jogou cola sobre o equipamento.

Conforme nota emitida pelo TRE-MS “em Chapadão do Sul (48ª zona eleitoral), uma eleitora relatou dificuldade para utilizar a urna eletrônica. Ao verificar a situação, a equipe constatou que as teclas correspondentes aos números 1 e 3 estavam coladas. O problema não foi identificado inicialmente porque a ação ocorreu na cabine de votação”.

De acordo com o presidente do TRE-MS, o desembargador Carlos Eduardo Contar, Mato Grosso do Sul também houve interrupção no fornecimento de energia nos locais de votação nos municípios de: Juti, Nioaque, Sete Quedas, Bataguassu, Nova Andradina, Bandeirantes, Itaporã, Corumbá, Rio Brilhante, Camapuã, Ribas do Rio Pardo, Jateí, Itaquiraí, Porto Murtinho e Campo Grande.

“As concessionárias atuaram prontamente para o restabelecimento sem qualquer interrupção de votação”, garantiu Contar.

Além disso, o presidente do TRE-MS também afirmou que foram registrados 11 ilícitos eleitorais, a maioria por violação do sigilo do voto e boca de urna.

“A votação no Estado aconteceu com regularidade e foi encerrada às 16h. Nós cumprimos rigorosamente as decisões, tanto do Supremo [Tribunal Federal] quanto do Tribunal Superior Eleitoral e as nossas seções já haviam encerrado o atendimento às 16h, conforme preceitua a legislação. Só caberia a prorrogação do horário em mais duas horas caso as seções estivessem abertas, o que não foi o caso, portanto nós cumprimos rigorosamente o que determinaram as decisões superiores”, finalizou o presidente, que citou o fato de o STF e o TSE terem estendido o horário da votação no País, mas apenas para locais onde as urnas ainda estavam abertas.