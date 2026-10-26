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Abstenção cai no segundo turno das eleições em Mato Grosso do Sul

No primeiro turno, 23,87% dos eleitores não compareceram às urnas; ontem, o porcentual caiu para 21,24% da população

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

26/10/2026 - 08h15
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Mato Grosso do Sul registrou uma redução de quase 3 pontos porcentuais no total de abstenção neste segundo turno, em relação ao primeiro. Ontem, 21,24% deixaram de comparecer às urnas, contra 23,87% que não haviam comparecido no dia 4.

Em números de eleitores, neste segundo turno compareceram às urnas 1.594.460 pessoas, 53.233 eleitores a mais do que no primeiro turno, quando 1.541.220 votaram.

A queda na abstenção já era uma expectativa deste segundo turno, segundo matéria do Correio do Estado, em razão da disputa acirrada entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu à eleição, e Flávio Bolsonaro (PL), que saiu derrotado.

Além da concorrência apertada, outro fator apontado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) foi a chuva, que no primeiro turno atingiu diversos municípios do Estado.

“Não é possível antecipar com precisão qual será o porcentual de abstenção no segundo turno, contudo, como a previsão é de que não ocorram chuvas tão fortes, o esperado é um índice menor. Fora isso, não há como desconsiderar que se está diante de uma eleição acirrada, e em casos como esses é comum que os adversários passem a buscar os eleitores faltosos”, havia previsto o TRE-MS antes das eleições.

A queda nas abstenções também ocorreu nacionalmente. No primeiro turno da disputa 33,4 milhões não compareceram, o que corresponde a 21,08% do eleitorado total. Ontem, porém, apenas 19,22% deixaram de votar, o que representam 30,5 milhões de pessoas.

Essa taxa de abstenção nacional é a menor para a disputa de segundo turno desde 2006, há 20 anos. Naquela época, a abstenção ficou em 18,99% segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

PROBLEMAS

De acordo com o TRE-MS, as eleições foram tranquilas em Mato Grosso do Sul, com poucas intercorrências. Ao todo, 18 urnas eletrônicas que apresentaram problemas técnicos foram trocadas neste segundo turno, mas 43 urnas tiveram algum tipo de contratempo.

Entre as urnas trocadas estava uma em Chapadão do Sul, onde as teclas 1 e 3 pararam de funcionar depois que um eleitor jogou cola sobre o equipamento.

Conforme nota emitida pelo TRE-MS “em Chapadão do Sul (48ª zona eleitoral), uma eleitora relatou dificuldade para utilizar a urna eletrônica. Ao verificar a situação, a equipe constatou que as teclas correspondentes aos números 1 e 3 estavam coladas. O problema não foi identificado inicialmente porque a ação ocorreu na cabine de votação”.

De acordo com o presidente do TRE-MS, o desembargador Carlos Eduardo Contar, Mato Grosso do Sul também houve interrupção no fornecimento de energia nos locais de votação nos municípios de: Juti, Nioaque, Sete Quedas, Bataguassu, Nova Andradina, Bandeirantes, Itaporã, Corumbá, Rio Brilhante, Camapuã, Ribas do Rio Pardo, Jateí, Itaquiraí, Porto Murtinho e Campo Grande.

“As concessionárias atuaram prontamente para o restabelecimento sem qualquer interrupção de votação”, garantiu Contar.

Além disso, o presidente do TRE-MS também afirmou que foram registrados 11 ilícitos eleitorais, a maioria por violação do sigilo do voto e boca de urna.

“A votação no Estado aconteceu com regularidade e foi encerrada às 16h. Nós cumprimos rigorosamente as decisões, tanto do Supremo [Tribunal Federal] quanto do Tribunal Superior Eleitoral e as nossas seções já haviam encerrado o atendimento às 16h, conforme preceitua a legislação. Só caberia a prorrogação do horário em mais duas horas caso as seções estivessem abertas, o que não foi o caso, portanto nós cumprimos rigorosamente o que determinaram as decisões superiores”, finalizou o presidente, que citou o fato de o STF e o TSE terem estendido o horário da votação no País, mas apenas para locais onde as urnas ainda estavam abertas.

TRAGÉDIA

Casal morre e bebê fica em estado grave após colisão na MS-164

Acidente ocorreu na manhã deste domingo, entre Ponta Porã e Nova Itamarati

25/10/2026 15h36

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Carro ocupado por cinco pessoas ficou destruído após colisão frontal na MS-164, entre Ponta Porã e Nova Itamarati

Carro ocupado por cinco pessoas ficou destruído após colisão frontal na MS-164, entre Ponta Porã e Nova Itamarati Reprodução/ Canal Daqui

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Um casal morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na manhã deste domingo (25), na rodovia MS-164, entre Ponta Porã e o distrito de Nova Itamarati, na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. Entre os sobreviventes está um bebê que sofreu ferimentos graves e precisou ser transferido para Dourados.

De acordo com informações do portal Canal Daqui, as vítimas fatais foram identificadas como Leonardo Prieto Santos, de 24 anos, e Vanessa Garrido, de 19 anos. Os dois eram casados e moravam em Umuaraman, no Paraná.

No mesmo veículo estavam a irmã de Leonardo, Stephanni Cristiane Prieto Santos, de 19 anos, moradora de Paranhos, além de um homem e um bebê. Os três foram socorridos após a batida.

A colisão aconteceu nas proximidades do Posto de Fiscalização Aquidabã, em um trecho da rodovia atingido por forte chuva desde a madrugada.

Conforme as primeiras informações apuradas no local, o carro em que a família viajava teria aquaplanado, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e invadisse a pista contrária, onde ocorreu a colisão frontal com uma caminhonete.

Com a violência do impacto, o automóvel ficou completamente destruído. Já a caminhonete saiu da pista e parou às margens da rodovia. Até o momento, não há confirmação de feridos entre os ocupantes do segundo veículo.

O bebê, que apresentava ferimentos graves, foi encaminhado para atendimento médico e posteriormente transferido para Dourados, por meio do sistema de vaga zero, utilizado em situações de urgência e emergência. 

Os demais sobreviventes foram levados ao Hospital Regional de Ponta Porã. Não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde deles.

O pai de Leonardo seguia em outro carro, logo atrás do veículo ocupado pelo filho, e presenciou a colisão. 

A família havia passado os últimos dias na casa de um parente na região e estava retornando para Paranhos e Umuarama quando ocorreu o acidente.

Chuva pode ter contribuído

A chuva intensa registrada na região é apontada como um possível fator para o acidente. A suspeita inicial é de que o acúmulo de água sobre a pista tenha provocado a aquaplanagem, situação em que os pneus perdem contato com o asfalto, comprometendo o controle do veículo. 

Apesar da hipótese levantada durante o atendimento da ocorrência, as causas da colisão ainda serão investigadas.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Militar estiveram no local para atender à ocorrência e controlar o tráfego. 

A rodovia precisou ser interditada durante os trabalhos da perícia, que duraram aproximadamente três horas. Nesse período, os motoristas foram orientados a utilizar uma estrada vicinal às margens da MS-164.

As circunstância do acidente deverão ser esclarecidas após a conclusão dos levantamentos periciais. 

 

DEMOCRACIA

Vândalo cola teclas 1 e 3 de urna eletrônica em Chapadão do Sul

TRE diz que identificou o autor do vandalismo e que repassou a informação à Polícia Civil, mas não informou se ele foi ou não detido

25/10/2026 12h24

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Locais de votação estavam com poucos eleitores nas primeiras horas da manhã deste domingo em Chapadão du Sol

Locais de votação estavam com poucos eleitores nas primeiras horas da manhã deste domingo em Chapadão du Sol (Jovem Sul News)

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O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul foi obrigado a substituir uma das urnas eletrônicas na cidade de Chapadão do Sul porque as teclas 1 e 3 pararam de funcionar depois que um eleitor  jogou cola sobre o equipamento.

Conforme nota emitida pelo TRE na manhã deste domingo (25) “em Chapadão do Sul (48ª zona eleitoral), uma eleitora relatou dificuldade para utilizar a urna eletrônica. Ao verificar a situação, a equipe constatou que as teclas correspondentes aos números 1 e 3 estavam coladas. O problema não foi identificado inicialmente porque a ação ocorreu na cabine de votação”.

Com forte predominância do agro, o município fechou o primeiro turno da eleição com 71,8% dos votos válidos ( 12.182) a favor Flávio Bolsonaro e apenas 22,74% (3.860) para o candidato petista Lula.

Embora a Justiça Eleitoral ou a polícia não tenham divulgado a informação, o fato de as teclas relativas ao número do petista terem sido inutilizadas indica que o autor do vandalismo tenha sido um bolsonarista insatisfeito com os votos obtidos pelo candidato petista no dia 4 de outubro.

O TRE se limitou a informa que “a situação foi registrada em ata e a urna foi imediatamente substituída. Como a sala de votação contava com câmeras de segurança, as imagens foram analisadas e permitiram identificar o eleitor suspeito de ter praticado o ato. A Polícia Civil foi acionada para as providências cabíveis”. Não foi informado, porém, se a pessoa foi detida.

Chapadão do Sul, cidade localizada a 350 quilômetros de Campo Grande, tem 23.050 eleitores aptos da votar.  No primeiro turno, 24,3% deles não compareceram às urnas instaladas nos cinco locais de votação. Ao todo, são 60 seções eleitorais e a única urna que teve de ser substituída no município é da seção 25. 

BALANÇO

Ao todo, até 11 horas deste domingo, 34 equipamentos apresentaram algum tipo de defeito em Mato Grosso do Sul. Destes, 12 tiveram de ser substituídos. Nas demais urnas os mesários e servidores da Justiça Eleitoral conseguiram reverter o problema e dar seguimento à votação.

Em Mato Grosso do Sul são 1.036 locais de votação. Depois das 16 horas, todas as urnas serão levadas para 54 endereços diferentes, de onde vai acontecer a transmissão dos dados. A previsão do TRE é de que até 17:40 ocorra o encerramento da transmissão e logo após isso já pode ser anunciado o resultado da votação no Estado. 

CASOS DE POLÍCIA

Além da ocorrência em Chapadão do Sul, a Polícia registrou outras três no interior do Estado neste domingo. Em Bataguassu, por volta das 8h10, um homem de 36 anos filmou o próprio voto e publicou as imagens nas redes sociais. Segundo a Sejusp, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil identificou o suspeito e realizou diligências para localizá-lo, mas ele não havia sido encontrado até a divulgação do balanço.

Em Nova Alvorada do Sul, às 9h15, um homem de 48 anos foi flagrado distribuindo material de propaganda eleitoral após uma denúncia anônima. Com ele, foram encontrados 78 panfletos, 17 adesivos e 10 santinhos. O homem foi encaminhado à delegacia do município, onde foi preso em flagrante e autuado por boca de urna.

Já em Três Lagoas, às 10h30, uma mulher trans de 32 anos foi flagrada pela Polícia Civil fazendo boca de urna em um local de votação. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Polícia Federal.

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