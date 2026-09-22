Acidente entre trator e carreta mata mulher em rodovia estadual

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Uma mulher morreu após sofrer um acidente envolvendo um trator e uma carreta na MS-162, em Dois Irmãos do Buriti, a menos de 120 quilômetros da capital. A colisão aconteceu ao final da tarde de ontem (21) e deixou outro ferido, que foi encaminhado ao hospital do município.

Rosângela morreu no acidente entre uma carreta e um trator na MS-162 durante a tarde de ontem - Foto: Babalizando MS

A rodovia liga a cidade à Sidrolândia e segundo informações de sites do interior, a mulher foi identificada como Ronsângela Martins, moradora do Assentamento Paulo Freire, localizado a quatro quilômetros da região urbana de Dois Irmãos.

A vítima fatal e o outro homem ferido estavam no trator no momento do acidente e ficaram presos as ferragens, e Rosângela não resistiu ao impacto morrendo ainda no local.

A carreta teve a parte da frente amassada, enquanto o trator ficou completamente destruído. A carga carregada pelo maquinário invadiu a pista e deixou alguns sacos na via.

Foto: Babalizando MS

Equipes de socorro estiveram no local, assim como do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que auxiliaram na desobstrução da rodovia estadual e fluxo dos carros.

Até o mometo de publicação da matéria não há informações sobre a identificação do ferido, como teria ocorrido a dinâmica do acidente ou a situação do motorista que conduzia a carreta. Mas as autoridades seguem investigando as circustâncias.

Com informações do site O Sidrolandense