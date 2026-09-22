Acidente entre trator e carreta mata mulher em rodovia estadual

Uma mulher morreu após sofrer um acidente envolvendo um trator e uma carreta na MS-162, em Dois Irmãos do Buriti, a menos de 120 quilômetros da capital. A colisão aconteceu ao final da tarde de ontem (21) e deixou outro ferido, que foi encaminhado ao hospital do município.
A rodovia liga a cidade à Sidrolândia e segundo informações de sites do interior, a mulher foi identificada como Ronsângela Martins, moradora do Assentamento Paulo Freire, localizado a quatro quilômetros da região urbana de Dois Irmãos.
A vítima fatal e o outro homem ferido estavam no trator no momento do acidente e ficaram presos as ferragens, e Rosângela não resistiu ao impacto morrendo ainda no local.
A carreta teve a parte da frente amassada, enquanto o trator ficou completamente destruído. A carga carregada pelo maquinário invadiu a pista e deixou alguns sacos na via.
Equipes de socorro estiveram no local, assim como do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que auxiliaram na desobstrução da rodovia estadual e fluxo dos carros.
Até o mometo de publicação da matéria não há informações sobre a identificação do ferido, como teria ocorrido a dinâmica do acidente ou a situação do motorista que conduzia a carreta. Mas as autoridades seguem investigando as circustâncias.
Com informações do site O Sidrolandense