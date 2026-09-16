Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais

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Ou investiam em tráfego pago, ou produziam conteúdo. Ou apostavam nas redes sociais, ou buscavam aparecer em portais e veículos de imprensa. Em alguns casos, toda a estratégia ficava concentrada em uma única plataforma.

Esse modelo está ficando cada vez mais limitado.

direito previdenciário

Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria

04/09/2026 00h03

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Juliane Penteado

Juliane Penteado

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Profissionais de Educação Física podem ter diferentes caminhos para a aposentadoria, dependendo do histórico de contribuições, das atividades exercidas e das condições de trabalho. Entenda quais direitos previdenciários precisam ser analisados e por que o planejamento previdenciário pode fazer diferença no futuro.

No dia 1º de setembro foi celebrado o Dia do Profissional de Educação Física. A data foi instituída pela Lei nº 11.342/2006 e coincide com a publicação da Lei nº 9.696/1998, que regulamentou a profissão de Educação Física e criou os respectivos Conselhos Federal e Regionais.

A profissão está presente em diferentes áreas: academias, clubes, escolas, universidades, centros esportivos, projetos sociais, treinamento individual, preparação física, entre outras.

Essa diversidade também faz com que a trajetória previdenciária desses profissionais possa ser bastante diferente.

Por isso, uma questão merece atenção: como o profissional de Educação Física deve se preparar para a aposentadoria?

A resposta depende de uma análise individual do histórico previdenciário.

Profissional de Educação Física tem direito à aposentadoria especial?

Essa é uma das principais dúvidas relacionadas à profissão.

O exercício da profissão de Educação Física, por si só, não garante direito à aposentadoria especial.

A legislação previdenciária não estabelece uma aposentadoria especial simplesmente porque o segurado exerce essa profissão. Para o reconhecimento de atividade especial, é necessário comprovar a efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, observados os requisitos previstos na legislação.

Segundo o INSS, a aposentadoria especial é destinada ao segurado que trabalha exposto de forma permanente a agentes prejudiciais à saúde, como determinados agentes físicos, químicos ou biológicos, dentro das condições estabelecidas pela legislação.

Portanto, não basta informar no pedido de aposentadoria que o segurado é profissional de Educação Física. É necessário verificar como, onde e em quais condições o trabalho foi realizado.

Essa análise pode ser especialmente relevante para profissionais que tiveram exposição ocupacional a determinados agentes nocivos durante sua trajetória profissional.

O que é necessário para comprovar uma atividade especial?

A comprovação da atividade especial depende da documentação previdenciária adequada.

Entre os documentos que podem ser utilizados está o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que reúne informações relacionadas às atividades desenvolvidas pelo trabalhador e às condições ambientais de trabalho.

Por isso, profissionais que acreditam ter exercido atividade sob condições prejudiciais à saúde devem guardar documentos relacionados aos vínculos empregatícios e às condições em que o trabalho foi realizado.

Um planejamento previdenciário pode identificar, por exemplo:

  • períodos que eventualmente possam ser reconhecidos como especiais;
  • documentação que precisa ser providenciada;
  • inconsistências no CNIS;
  • vínculos que não foram corretamente registrados;
  • períodos contributivos que precisam de comprovação;
  • possibilidades de enquadramento em diferentes regras de aposentadoria.

E quem trabalha como professor de Educação Física?

Aqui existe uma diferença importante.

O profissional de Educação Física pode atuar em uma instituição de ensino, mas isso não significa automaticamente que terá direito à aposentadoria diferenciada do professor.

Para o RGPS, a aposentadoria do professor possui requisitos específicos e exige a comprovação do exercício de funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio.

O INSS informa que as funções de magistério abrangem, além da docência, atividades de direção de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógico, desde que preenchidos os requisitos legais.

Assim, para o profissional de Educação Física, é fundamental analisar qual era exatamente a sua função, o nível de ensino em que atuava e como esse período está documentado.

O simples fato de possuir formação em Educação Física ou trabalhar dentro de uma escola não é suficiente, por si só, para garantir a aplicação das regras diferenciadas do professor.

Quais são as regras de aposentadoria do professor?

Para quem ingressou no RGPS a partir de 14 de novembro de 2019, o INSS prevê aposentadoria programada do professor, desde que seja comprovado o efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental ou médio.

Nessa hipótese, são exigidos:

  • 57 anos de idade para a mulher;
  • 60 anos de idade para o homem;
  • 25 anos de contribuição em efetivo exercício das funções de magistério;
  • 180 meses de carência.

Para quem já era filiado ao RGPS antes da Reforma da Previdência, existem regras de transição e, dependendo da situação, pode haver direito adquirido a regras anteriores.

Por isso, não é possível definir a melhor aposentadoria apenas pela profissão registrada na carteira de trabalho.

Profissional de Educação Física pode ter direito adquirido?

Sim.

A Reforma da Previdência, promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, modificou diversas regras de aposentadoria.

Entretanto, quem já havia preenchido todos os requisitos necessários antes da entrada em vigor da Reforma pode ter direito adquirido às regras anteriores, ainda que o pedido de aposentadoria seja realizado posteriormente.

O INSS reconhece expressamente a possibilidade de direito adquirido em diferentes modalidades de aposentadoria.

É justamente por isso que o levantamento do histórico previdenciário precisa considerar não apenas a situação atual, mas também as condições existentes em cada período da vida contributiva.

E se o profissional tiver contribuído como empregado e também como autônomo?

Essa é outra situação bastante comum entre profissionais de Educação Física.

É possível que um profissional tenha trabalhado, ao longo da carreira:

  • com carteira assinada;
  • como contribuinte individual;
  • prestando serviços;
  • em academias;
  • em clubes;
  • em escolas;
  • como personal trainer;
  • ou em diferentes vínculos simultaneamente.

Cada período precisa ser analisado dentro das regras previdenciárias aplicáveis.

O planejamento previdenciário pode ajudar a conferir se todas as contribuições aparecem corretamente no CNIS, se existem períodos sem registro, contribuições abaixo do mínimo, vínculos que precisam ser comprovados ou outras inconsistências que possam afetar o futuro benefício.

O CNIS merece atenção

O Cadastro Nacional de Informações Sociais é uma das principais bases utilizadas pelo INSS para analisar a vida contributiva do segurado.

Por isso, o profissional não deve esperar chegar perto da aposentadoria para descobrir que determinado vínculo não aparece no sistema ou que existem informações incorretas.

Uma conferência antecipada pode permitir a correção de problemas enquanto ainda existe facilidade para localizar documentos e comprovar períodos trabalhados.

Entre os documentos que podem ser importantes estão:

  • Carteira de Trabalho;
  • CNIS;
  • carnês de contribuição;
  • contratos de trabalho;
  • holerites;
  • documentos de empresas;
  • PPP, quando houver possibilidade de atividade especial;
  • Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), quando houver período vinculado a regime próprio;
  • documentos relacionados ao exercício do magistério.

O próprio INSS indica documentos como CTPS, CTC, carnês e formulários relacionados à atividade especial entre aqueles que podem ser utilizados para comprovação do histórico previdenciário.

Uma novidade importante em 2026: aposentadoria especial

O planejamento previdenciário ganhou ainda mais relevância em 2026 após uma decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6309.

Segundo informação oficial divulgada pelo Ministério da Previdência Social em junho de 2026, o STF declarou inconstitucional a previsão de idade mínima para determinadas aposentadorias especiais do RGPS relacionadas à exposição a agentes nocivos.

Ao mesmo tempo, foi mantida a vedação à conversão de tempo especial em comum para períodos posteriores à Reforma da Previdência, além de terem sido mantidos os novos critérios de cálculo do benefício.

A decisão reforça que o tema da atividade especial deve ser analisado com cuidado, principalmente porque não basta trabalhar em determinada profissão para ter direito ao benefício especial. É necessário verificar a efetiva exposição aos agentes prejudiciais e a documentação correspondente.

E se o profissional de Educação Física for servidor público?

Nesse caso, a análise pode ser ainda mais específica.

O profissional que exerce cargo público pode estar vinculado a um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e não ao Regime Geral administrado pelo INSS.

As regras de aposentadoria dependerão do ente federativo, da legislação aplicável ao cargo e do histórico funcional e contributivo do servidor.

Também pode ser necessário analisar eventual período anterior de contribuição ao RGPS e a possibilidade de utilização desse tempo mediante documentação adequada, como a Certidão de Tempo de Contribuição.

Portanto, para servidores públicos, o planejamento previdenciário deve considerar toda a trajetória profissional, e não somente o cargo ocupado atualmente.

Por que começar o planejamento previdenciário antes de pedir a aposentadoria?

Um dos principais erros do segurado é procurar orientação somente quando já acredita estar perto de se aposentar.

O planejamento previdenciário pode ser realizado com antecedência justamente para permitir a tomada de decisões.

A análise pode responder perguntas como:

  • Quando poderei me aposentar?
  • Qual regra de aposentadoria será aplicável ao meu caso?
  • Tenho direito a alguma regra de transição?
  • Possuo direito adquirido?
  • Existe algum período especial que precisa ser analisado?
  • Meu tempo como professor pode ser considerado?
  • Meu CNIS está correto?
  • Há contribuições que precisam ser regularizadas?
  • Qual estratégia pode resultar em um benefício mais vantajoso?

Essas respostas não são necessariamente encontradas apenas no aplicativo ou no simulador do Meu INSS.
O simulador pode ser uma ferramenta útil para consulta, mas uma análise previdenciária individualizada pode identificar situações que exigem avaliação documental e jurídica.

Planejamento previdenciário não é apenas descobrir a data da aposentadoria

Planejar a aposentadoria significa olhar para toda a trajetória profissional.

Para o profissional de Educação Física, isso pode ser ainda mais importante diante da variedade de vínculos e atividades que podem fazer parte de uma carreira.

Um profissional pode ter passado por academia, escola, clube, trabalho autônomo, prestação de serviços e até serviço público.

Cada experiência pode ter consequências diferentes no histórico previdenciário.

Por isso, o melhor momento para organizar a vida previdenciária não é necessariamente quando chega a idade de se aposentar.

Quanto antes forem identificadas eventuais inconsistências, maior pode ser a possibilidade de reunir documentos, corrigir informações e tomar decisões com mais segurança.

A aposentadoria não deve ser tratada como uma decisão tomada apenas no momento em que o trabalhador completa determinada idade.

Ela é resultado de uma trajetória construída ao longo de anos de trabalho e contribuição.

Para o profissional de Educação Física, conhecer seus direitos previdenciários, manter a documentação organizada e avaliar antecipadamente as possibilidades de aposentadoria pode fazer diferença na hora de escolher o melhor caminho.

Planejamento previdenciário é transformar o histórico de trabalho em informação para tomar decisões mais conscientes sobre o futuro.
 

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El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?

03/09/2026 00h03

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Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto: Montagem / Correio do Estado

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O Pacífico equatorial está aquecido, e não pouco. As projeções sobre o El Niño indicam persistência e provável intensificação ao longo do verão 2026/27. Para o produtor sul-mato-grossense, isso deixou de ser notícia meteorológica. Passou a ser variável de risco patrimonial.

Associa-se o El Niño à chuva em excesso, e é de fato esse o padrão na Região Sul. No Centro-Oeste, contudo, o comportamento histórico é inverso. A nota técnica conjunta assinada este ano por INMET, INPE, Funceme e Censipam aponta, para a nossa região, redução das precipitações e maior frequência de veranicos, sobretudo na primavera e no início do verão, precisamente a janela de semeadura e de desenvolvimento inicial da soja e do milho. Somam-se temperaturas elevadas, com máximas projetadas acima dos quarenta graus entre outubro e novembro no Brasil Central.

O risco dominante, portanto, não é o volume de água. É a irregularidade. Chuvas que chegam, autorizam a semeadura e depois cessam por três semanas. Calor que antecipa a exigência hídrica da planta no exato momento em que a chuva falta. Tempestades severas e isoladas na transição entre os regimes. O próprio governo estadual, ao tratar da safra 2026/27, identificou a imprevisibilidade, e não a escassez, como o principal fator de risco.

Do fenômeno climático ao evento coberto

Essa distinção tem consequência jurídica direta, e é aqui que muitos produtores se perdem. A apólice agrícola não indeniza prejuízo. Ela indeniza eventos nomeados. O contrato lista, uma a uma, as causas de perda que a seguradora assume, e tudo o que estiver fora dessa lista permanece com o produtor, por mais real que tenha sido o dano.

Em um cenário de El Niño no Centro-Oeste, os acionamentos tendem a se concentrar em quatro frentes. A primeira, e mais provável, é a seca ou estiagem, que na maior parte das apólices abrange o veranico - a interrupção prolongada das chuvas dentro do período chuvoso.

A segunda é a variação excessiva de temperatura, cobertura menos lembrada e diretamente pertinente a um ano de calor anômalo.

A terceira reúne granizo e ventos fortes, associados às tempestades severas que costumam marcar as transições de regime. A quarta é a chuva excessiva localizada, que no Centro-Oeste não será a regra, mas pode ocorrer de forma concentrada e destrutiva.

A recomendação prática é simples e raramente seguida: leia as Condições Gerais da sua apólice antes que o sinistro aconteça. A nomenclatura das coberturas varia entre seguradoras, e há apólices em que o veranico não está compreendido na cobertura de seca, mas em cláusula própria, ou simplesmente não está compreendido. Descobrir isso em dezembro é caro.

A prova daquilo que não deixa marca

Existe uma assimetria pouco discutida entre os sinistros climáticos, e ela explica boa parte dos litígios que chegam ao meu escritório. O granizo deixa marca. A lavoura dilacerada é autoevidente, e a perícia da seguradora encontra o dano onde quer que olhe. A estiagem e o veranico, não. O dano da seca se manifesta como planta subdesenvolvida, estande falho, espiga malformada, exatamente o mesmo aspecto de uma lavoura mal conduzida.

É nessa ambiguidade que a negativa se instala. A recusa mais comum que enfrento não afirma que o evento não estava coberto. Afirma que não ficou clara a ocorrência do sinistro informado. Traduzindo: a seguradora não nega a chuva ausente, nega o nexo entre a chuva ausente e a sua perda, e sugere, sem dizê-lo, que a causa foi outra, manejo insuficiente, semente inadequada, controle de pragas negligente, plantio fora do Zoneamento Agrícola de Risco Climático.

Contra esse tipo de recusa, o produtor não se defende com indignação. Defende-se com registros, que servirão como provas num eventual processo judicial. E o registro precisa ser contemporâneo ao evento, porque prova produzida depois da negativa vale pouco.

Quatro camadas sustentam bem uma reclamação de seca ou veranico. A primeira é o dado meteorológico georreferenciado: estação do INMET mais próxima, estação particular da propriedade, boletins da cooperativa. Não basta afirmar que choveu pouco; é preciso demonstrar quanto, quando e onde.

A segunda é o laudo agronômico contemporâneo, assinado por profissional habilitado e acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica, atestando a causa do dano e estimando o percentual de perda.

A terceira é o registro fotográfico datado, feito em série ao longo do ciclo, e não apenas no dia da vistoria. A quarta, mais trabalhosa e mais decisiva, é o histórico de manejo: notas fiscais de sementes, defensivos e fertilizantes, datas de plantio dentro da janela do Zoneamento, registros de aplicação, produtividade das safras anteriores.

Essa quarta camada é a que desarma a alegação de culpa do produtor. Quem consegue demonstrar que semeou na janela correta, aplicou o que devia, na dose e no momento devidos, e ainda assim colheu metade, transfere o ônus da explicação para a seguradora.

O que mudou em dezembro de 2025

A Lei 15.040/2024, o novo marco legal dos seguros, entrou em vigor em 11 de dezembro de 2025 e alterou de modo relevante a posição do segurado. Três pontos interessam diretamente ao produtor rural.

O primeiro é que a recusa da seguradora deve ser expressa e motivada. Negativas genéricas, do tipo que apenas afirma não ter ficado clara a ocorrência do sinistro, tornaram-se juridicamente frágeis. A motivação passa a ser objeto de exame, e uma recusa mal fundamentada é atacável em si mesma.

O segundo é o prazo. A pretensão do segurado prescreve em um ano, prazo curto, e as seguradoras conhecem bem essa aritmética. A novidade é o marco inicial: a contagem passa a correr da ciência da recusa expressa e motivada, e não mais da data do sinistro. Além disso, o pedido de reconsideração dirigido à seguradora suspende a prescrição, uma única vez, até a comunicação da decisão final.

O terceiro diz respeito ao ritmo da regulação. A lei divide o procedimento em duas etapas sucessivas, cada uma com trinta dias. A seguradora tem trinta dias, contados do aviso de sinistro acompanhado dos elementos necessários, para se manifestar sobre a existência de cobertura e, se silenciar, perde o direito de recusá-la. Reconhecida a cobertura, corre novo prazo de trinta dias para o pagamento, cujo descumprimento sujeita a seguradora a multa de dois por cento sobre o valor devido, além de correção monetária e juros legais.

A autoridade reguladora pode, ainda, fixar prazo maior para modalidades de seguro cuja apuração seja reconhecidamente mais complexa, observado o teto de cento e vinte dias, providência que se dá por tipo de contrato, e não por conveniência da seguradora diante de um sinistro específico. A demora deliberada, estratégia conhecida do setor, encontrou um obstáculo.

Registro que se trata de legislação recente, ainda em construção jurisprudencial, e aplicável aos contratos celebrados a partir de sua vigência. A incidência sobre apólices anteriores permanece controvertida, de modo que cada caso exige análise própria.

Custo e proteção: a conta que se evita fazer

O seguro agrícola custa, conforme cultura, região e histórico, uma fração de um dígito a pouco mais de dez por cento do valor da safra segurada. Diante de uma lavoura de trezentos mil reais, o prêmio parece dinheiro parado, e o produtor faz mentalmente a conta da probabilidade.

A conta correta é outra, e não é probabilística. Não se pergunta qual a chance de perder a safra, mas o que acontece se ela for perdida. A resposta, em uma operação alavancada, raramente se limita ao ano corrente: compromete a capacidade de replantio, a liquidez para honrar custeio, a classificação de risco na próxima tomada de crédito. O seguro não é despesa de safra. É instrumento de preservação patrimonial, e deveria ser tratado com o mesmo rigor com que se trata a estrutura societária ou o planejamento sucessório.

O que está sob seu controle

O El Niño não se negocia. A apólice, sim. E a prova, mais ainda.

Antes do plantio, revise as coberturas contratadas e confirme se o veranico está entre elas. Durante o ciclo, registre clima, manejo, imagens, notas fiscais. Ao primeiro sinal de perda, comunique o sinistro de imediato e contrate laudo agronômico independente, sem aguardar a vistoria da seguradora. Se vier a negativa, leia a motivação com atenção: ela define o terreno da discussão e, não raro, revela a fragilidade da própria recusa.

Ao longo dos anos acompanhando esse tipo de litígio, um padrão se repete com desconfortável constância. Quem documentou, recebe. Quem tinha razão, mas não registrou, discute por anos aquilo que uma pasta organizada teria resolvido em meses.

* Leandro Amaral Provenzano – OAB/MS 13.035, sócio do escritório Provenzano Advogados, especialista em Direito Agrário.

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