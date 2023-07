Adepol repudia ataque a Fábio Peró, delegado que investigou milícia que seria chefiada pelos Name

Em nota divulgada na tarde desta terça-feira (19), a AdepolMS (Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul) defende Fábio Peró, o chefe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros por ele ter sido atacado durante o julgamento de Jamil Name Filho, Jamilzinho, um dos três envolvidos no assassinato do acadêmico de Direito Matheus Xavier, ocorrido em abril de 2019, em Campo Grande.

Peró foi um dos responsáveis pelas investigações que culminaram na prisão de Jamil Name, pai e Jamilzinho, filho, como chefes de uma milícia armada que agia em Mato Grosso do Sul.

O delegado foi jurado de morte durante as investigações que começaram entre 2018 e 2019.

Em depoimento dado antes, Eliane Benitez Batalha, então mulher de um dos investigados por ligação com a mílicia, Marcelo Rios, prestou depoimentos ao delegado em que confirma a ligação do marido com os Name.

Ontem, terça-feira (18), contudo, em depoimento, ela desmentiu tudo. Disse que fez declarações ao delegado por medo, para proteger os filhos pequenos e que o delegado em questão, que a teria pressionado a falar o que ele queria para incriminar os Name.

O marido dela, Rios, também falou mal do policial. O delegado, segundo os depoentes, teria apontado arma contra eles, bebido e ainda cheirado droga durante depoimentos.

Para a acusação, a então mulher de Rios recebeu dinheiro de Jamilzinho, daí a mudança no depoimento.

O delegado ainda não comentou o caso, contudo, a Adepol, reagiu com esta nota:

A Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul (ADEPOL/MS) vem a público REPUDIAR VEEMENTEMENTE os ataques que o Delegado de Polícia Fábio Peró Corrêa Paes sofreu em depoimentos prestados perante o Tribunal do Júri, na data de hoje, em sede de julgamento dos acusados pela morte do estudante Matheus Xavier.

Atacar, com fatos inverídicos, a honra pessoal do agente público que investiga, acusa ou julga é uma prática nefasta que já não mais surte efeito dissuasório perante a opinião pública ou perante a Justiça Criminal, diante da maturidade social do Brasil. E, no caso em tela, tem apenas o condão de lançar ofensas gratuitas que não desmerecem nem a investigação policial nem a ação penal que se desenvolve na atualidade.

Assim, a ADEPOL/MS coloca-se incondicionalmente ao lado do Delegado de Polícia, homem e pai de família, Fábio Peró Corrêa Paes, no resgate e proteção de sua honra e imagem perante a comunidade, perante seus pares e principalmente sua família, bem como buscará os elementos materiais necessários para a análise de adoção de futuras medidas judiciais compensatórias.

Campo Grande/MS, 19 de julho de 2023

Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul