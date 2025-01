Advogada fingia perder processos e ficava com indenizações de clientes

oportunidade

Previsão é que o concurso deve ser realizado ainda neste ano, com vagas para cinco cargos dentro da corporação

Polícia Federal terá concurso com 2 mil vagas Foto: Divulgação

O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (29), a realização de um concurso público com 2 mil vagas para a Polícia Federal, ainda neste ano, com a contratação para o ano que vem.

O anúncio foi feito pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, após reunião com o presidente Lula (PT).

Conforme o governo federal, com a abertura das 2 mil vagas, o número de integrantes da Polícia Federal passará de 13 mil para 15 mil.

As vagas serão distribuídas entre todos os cinco cargos da PF, sendo:

delegado

escrivão

papilocopista

agente

perito

"Serão 2 mil policiais federais distribuídos por todo o Brasil e que serão muito importantes no combate ao crime organizado, na segurança das nossas fronteiras e no combate ao crime ambiental”, disse Lewandowski.

O ministro disse aunda que o concurso deve ser realizado neste ano, com alguns profissionais convocados ainda em 2025, e outros em 2026.

"O presidente deu uma grande prioridade para esse concurso. E a gente está anunciando logo agora, antes de outros [concurso] que vamos anunciar ao longo do ano, para que eles ingressem o mais rápido possível. Tem todo um processo longo e a entrada efetiva deve ocorrer no final desse ano ou só no ano que vem", informou a ministra da Gestão.

Ainda segundo Esther Dweck, a portaria com a autorização do concurso e as etapas está prevista para ser publicada em fevereiro.

“Agora vamos nos sentar com as nossas equipes para ver quantas vagas para cada cargo e aí poderemos anunciar esse quantitativo e os valores”, concluiu o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

Concurso da Polícia Civil

Em Mato Grosso do Sul, o governo do Estado autorizou a realização de concurso para a Polícia Civil, com 400 vagas , sendo 300 para investigador e 100 para escrivão de polícia.

Salário, banca examinadora e data das provas (objetiva, física, psicotécnica e de saúde) ainda não foram divulgados.

O decreto nº 16.550, autorizando a realização do concurso, foi publicado no dia 22 de janeiro, no Diário Oficial .

O edital ainda não foi publicado, mas a expectativa é que saia nas próximas semanas ou meses.