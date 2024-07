Aeroporto da Capital terá novos voos e mais rotas nas férias

incêndios

Passeios, hotéis ou passagens não foram afetados ou cancelados devido ao fogo na região, segundo diretor da Fundtur-MS

Turismo segue operando normalmente no Pantanal sul-mato-grossense, apesar das queimadas na região.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, descartou a queda no turismo pantaneiro em decorrência dos incêndios no Pantanal.

Segundo Wendling, passeios, hotéis ou passagens não foram afetados ou cancelados devido ao fogo na região.

“Não há hotéis e nem passeios afetados por conta do fogo na região, até porque a área do Pantanal é muito extensa. A região de Corumbá, que tem a pesca esportiva como principal atividade, os barcos hotéis estão operando num trecho de 200 km de rio que não há nem fogo, nem focos de incêndio, nem fumaça, até porque já diminuiu bastante também nas últimas semanas. Ou seja, o turismo no Pantanal está operando na normalidade, seguro e com ótima vantagem de ocupação”, ressaltou o diretor-presidente.

Queimadas atingem áreas verdes e vegetações, na beira de estradas (BR-262) e margens do rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul.

Incêndios transformam cenários verdes e cheios de vinda em desertos cinzentos e cemitérios.

Dados do Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais (Lasa) , do departamento de meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apontam que 435.775 hectares foram consumidos pelo fogo, entre dos dias 1º de junho e 7 de julho de 2024.

De 1º de janeiro a 7 de julho deste ano, 597.225 hectares foram devastados pelo fogo, equivalente a área de 6,13% do bioma.

De acordo com o painel Pantanal em Alerta do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), existem 184 focos de calor, neste momento, no Pantanal Sul-mato-grossense. O fogo atinge três municípios e 12 propriedades.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Polícia Militar Ambiental (PMA), Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira (FAB), Força Nacional, Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Homem Pantaneiro (IHP), SOS Pantanal e brigadas voluntárias tentam controlar o fogo no Pantanal Sul-mato-grossense.

Aeronave KC-390 Millennium , da Força Aérea Brasileira (FAB), considerada o cargueiro multimissão mais rápido e moderno do mundo, também auxilia no combate aos incêndios do Pantanal.