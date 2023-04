Alexandre Cantero é escolhido pela gestão de Lula para Superintendente do Trabalho em MS

Economia

Lojas estão proibidas de abrirem e, caso o proprietário desrespeite a regra, será multado

Rua 14 de julho, principal avenida do comércio de Campo Grande Gerson Oliveira - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MS), o comércio de Campo Grande estará fechado e não funcionará na próxima Sexta-feira Santa, 7 de abril. As atividades voltam normalmente no sábado (8).

Segundo o gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo, a empresa que descumprir a medida terá que pagar um salário mínimo por empregado ao sindicato trabalhista. E, o órgão terá de repassar 50% desse valor aos funcionários prejudicados.

Lojas podem abrir em pontos facultativos e em feriados previstos em calendário nacional. A exceção é para sexta-feira Santa, 1º de maio (Dia do Trabalhador) e 2 de novembro (Finados).

As atividades voltam ao normal no sábado (8). Geralmente, o horário do centro comercial é das 8h às 18h de segunda à sexta-feira e dos shoppings das 10h às 22h.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, a assessoria de imprensa da Fecomércio afirmou que não existe um horário oficial do comércio da Capital, pois cada empregador combina com seus funiconários.

Desde que a empresa garanta ao funcionário 40 horas semanais, descanso remunerado, hora extra e adicional noturno, não importa o horário de entrada e saída.