Cidades

FESTA DA DEMOCRACIA

Ano eleitoral começa com sessões sobre candidaturas e ilícitos para eleições 2026

Quase dois milhões de sul-mato-grossenses voltam às urnas em 04 de outubro para escolher representantes para deputados federais e estaduais, dois senadores, governador e Presidente da República

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

02/01/2026 - 13h01
Com 2026 tratando-se de ano eleitoral, em Mato Grosso do Sul quase dois milhões de eleitores voltam às urnas em outubro, sendo que começam já no próximo mês as sessões no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que devem aperfeiçoar as resoluções que devem orientar as próximas Eleições Gerais. 

Neste ano, cabe lembrar, o brasileiro retorna às urnas eletrônicas (que inclusive completam 30 anos de história em 2026) para escolha de representantes dos seguintes cargos: 

  • Deputado federal,
  • Deputado estadual, 
  • Dois senadores, 
  • Governador e 
  • Presidente da República

Com isso, conforme estabelecido na edição de 22 de dezembro do Diário da Justiça Eletrônico, as audiências públicas devem acontecer entre os dias 03 e 05 do próximo mês, voltadas para receber sugestões de toda a sociedade. 

Esses encontros, cabe destacar, serão pautados por eixos temáticos específicos a serem discutidos diariamente, com o dia 03, por exemplo, voltado para: pesquisas eleitorais; auditoria e fiscalização; sistemas eleitorais e atos gerais do processo eleitoral. No dia seguinte, a pauta da audiência pública no TSE abordará o registro de candidaturas e à prestação de contas. 

"Já no dia 5, serão discutidos assuntos relacionados à propaganda eleitoral, representações e reclamações, ilícitos eleitorais, transporte especial para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e consolidação das normas voltadas ao cidadão nas eleições", confirma o Tribunal Superior Eleitoral em nota veiculada à imprensa.

Como participar

Aberto à participação da sociedade em geral, a população brasileira terá a chance de submeter sugestões para elaboração e revisão dessas instruções normativas, procedimento esse coordenado pelo vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques. 

Essas minutas das normas estarão disponíveis para consulta pública, que poderá ser feita através do Portal do Tribunal a partir de 19 de janeiro de 2026, com pelo menos 15 dias de antecedência. 

Haverá um formulário específico, disponibilizado também no Portal do TSE, por meio do qual exclusivamente os interessados poderão submeter as sugestões. Nesse mesmo documento, há ainda um espaço em que os populares podem pedir, inclusive, pelo uso da palavra durante essas audiências públicas. 

Ou seja, esse processo e respectivos prazos são válidos para toda a sociedade em geral, tanto pessoas físicas como jurídicas, o que inclui ainda  partidos políticos, entidades públicas e privadas e também associações profissionais e acadêmicas.  

Importante frisar que, as participações nas audiências serão concedidas de acordo com os temas, considerando antes tanto o que foi apresentado como o próprio tempo hábil para a sessão. 

Ou seja, em caso de mais de um representante inscrito do mesmo partido político, por exemplo, terá preferência e prioridade aquele que for representante do diretório nacional, sendo que a lista de inscrições aprovadas deve ser divulgada no Portal do TSE no próximo dia 29. 

Essas audiências devem ocorrer em formato híbrido, com as participações podendo ser tanto presencialmente quanto por videoconferência, transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. 

Os inscritos serão previamente identificados e, quando convocadas, terão oportunidade de se manifestar pelo prazo de três a cinco minutos.

Essas audiências devem durar cerca de duas horas, com o Tribunal decidindo pela prorrogação ou não de cada audiência. 

Eleições 2026

Considerada a "festa da democracia", as eleições gerais de 2026 estão marcadas para acontecerem comumente no primeiro domingo de outubro (04), com a possibilidade de segundo turno agendada para o dia 25 do mês em questão, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra. 

Mais de 155 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste ano, com Mato Grosso do Sul tendo um total de 1.968.065 de pessoas classificadas como "eleitorado apto", conforme painel elaborado pela Justiça Eleitoral. 

Desse total, pelo menos 1.692.937 tratam-se de eleitorado com biometria, o que por sua vez representa um cadastramento biométrico de pelo menos 86% da população sul-mato-grossense apta a votar. 

Neste 2026 a urna eletrônica completa 30 anos desde sua adoção, o que é considerado uma "maturidade e plenitude" do sistema eleitoral brasileiro. Com sua estreia datando das eleições municipais de 1996, a população sentiu com o passar dos anos a maior celeridade na própria apuração dos votos. 

Em outras palavras, o processo que antes levava dias, foi reduzido para apenas algumas horas de apuração, que transformou-se em sinônimo de eficiência, segurança e sigilo na hora de escolher um representante. 

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, cabe lembrar que, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias. 

 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Dono de conveniência é baleado na virada do ano em Dourados

Uma segunda vítima, identificado como Marcos Martins, foi ferido gravemente e internado na ala vermelha do Hospital da Vida

02/01/2026 10h30

Polícia suspeita de veículo preto que passava pelo outro lado da rua

Polícia suspeita de veículo preto que passava pelo outro lado da rua Reprodução / rede social

Dois homens, identificados como  Marcos Martins da Silva e Leandro Batista Dias da Silva, ambos de 35 anos, foram feridos por disparo de arma de fogo durante a virada de ano, em uma conveniência, localizada na Rua General Osório, na região central de Dourados.

Leandro, que é dono da conveniência, foi atingido nas costas enquanto organizava a fila para os clientes entrarem no local. Marcos, que teve ferimento mais grave, foi alvejado no peito. Os dois foram encaminhados para o Hospital da Vida por terceiros.

Marcos foi internado na área vermelha da unidade hospitalar. Já Leandro foi atendido e, posteriormente, teve alta. Ele postou um vídeo no Instagram da conveniência, relatando que o tiro o atingiu pelas costas e atravessou a lateral do peito, mas estava bem.

Polícia suspeita de veículo preto que passava pelo outro lado da rua
Leandro mostra onde foi atingido e informa que está bem

 

Referente a autoria, o proprietário informou as autoridades que teria as imagens e apresentaria para ajudar nas investigações.

Em entrevista com populares que se encontravam nas redondezas, estes afirmaram que não sabem de onde o tiro teria partido, em razão dos barulhos de fogos de artifício.

De acordo com a Polícia Civil, em análise as imagens de monitoramento da conveniência, foi possível perceber que possivelmente os disparos vieram de um veículo que passava do outro lado da rua. Em vídeo noticiado pelo portal Vale do Ivinhema, o carro preto suspeito anda devagar e logo após Leandro (de camiseta branca na entrada da conveniência) ser atingido, vai embora.

Populares informaram que na respectiva conveniência funcionários teriam lavado local para tirar as marcas de sangue. Após o ocorrido, a conveniência permaneceu com atendimento ao público.

A equipe da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados compareceu ao local dos fatos para realizar a perícia. No local, encontraram um dos projetis, que alvejou a parede e ficou no chão.

ACIDENTE FATAL

Idoso de 61 anos morre em colisão na MS-080

Acidente ocorreu entre uma motocicleta que o idoso pilotava e uma picape, na véspera de ano novo, no trecho entre Rochedo e Campo Grande

02/01/2026 09h18

Acidente aconteceu na noite de ano novo e idoso morreu na hora

Acidente aconteceu na noite de ano novo e idoso morreu na hora Divulgação

Na noite da última quarta-feira (31), um acidente fatal aconteceu na MS-080, no trecho entre Rochedo e Campo Grande. Um idoso de 61 anos morreu após colidir a moto que conduzia em uma picape.

Segundo informações do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), o condutor da picape era um homem de 28 anos. O homem não apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. 

Ainda de acordo com a BPMRv, após os dois veículos se chocarem, ambos pararam na beira da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do homem antes da Polícia Militar chegar ao local.

Realizada a perícia pela Perícia Técnica e Polícia Civil, os veículos foram retirados da pista, e o motorista condutor da picape foi levado à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. 

A maneira como o acidente aconteceu ainda não foi esclarecida pelos militares, mas segue sendo investigada. A possibilidade é de que a colisão tenha ocorrido durante uma ultrapassagem.

Devido ao impacto e destroços dos veículos, um lado da rodovia precisou ser interditado e foi liberado somente após a retirada dos dois veículos.

O idoso não foi identificado, e seu corpo foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

*Saiba

O teste do bafômetro não é obrigatório e o motorista pode recusar-se a fazer. Porém, a negativa implica infração gravíssima e há penalidades com sanções administrativas, como multas e suspensão da CNH.

