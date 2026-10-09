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ENERGIA ELÉTRICA

Apagão após temporal em Campo Grande coloca Energisa na mira da Defensoria

Procedimento investiga demora no restabelecimento da energia após tempestade de setembro e avalia possíveis indenizações aos consumidores prejudicados.

Welyson Lucas

09/10/2026 - 18h01
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A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul abriu um procedimento para investigar a atuação da Energisa após o apagão provocado pelo temporal de 10 de setembro, em Campo Grande. A medida busca esclarecer as circunstâncias da interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica e avaliar possíveis medidas para reparar os prejuízos sofridos pelos consumidores, que, em alguns casos, ficaram até quatro dias sem luz.

A investigação foi oficializada por meio da Portaria nº 014/2026, publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (9).

O procedimento foi instaurado pelo Núcleo Institucional de Promoção e Defesa do Consumidor e demais Matérias Cíveis Residuais (Nuccon), responsável por acompanhar questões relacionadas aos direitos dos usuários de serviços essenciais.

Conforme o documento, a apuração pretende identificar eventuais falhas na prestação do serviço e verificar a necessidade de adoção de medidas para a reparação individual e coletiva dos danos causados à população. O prazo inicial para conclusão dos trabalhos é de 45 dias, podendo ser prorrogado.

A iniciativa ocorre quase um mês depois da tempestade que atingiu Campo Grande, derrubou árvores, danificou estruturas da rede elétrica e deixou moradores de diferentes regiões da cidade sem energia por períodos prolongados.

Reportagens publicadas pelo Correio do Estado mostraram que, mesmo dois dias após o vendaval, ainda havia consumidores enfrentando dificuldades para recuperar o fornecimento.

Em algumas localidades, a falta de energia se estendeu até a segunda-feira (14), quatro dias depois da tempestade.

Temporal afetou cerca de 300 mil pessoas

O vendaval que atingiu Campo Grande no fim da tarde de 10 de setembro provocou uma das maiores operações de recuperação da rede elétrica registradas na Capital.

Com rajadas de vento próximas de 84 km/h e milhares de descargas elétricas, a tempestade derrubou árvores, postes e estruturas, interrompendo o fornecimento em diferentes bairros.

Segundo levantamento divulgado pela Defesa Civil à época, aproximadamente 300 mil pessoas foram afetadas pela falta de energia. O impacto também atingiu o trânsito, com 76 semáforos apagados por falta de eletricidade e outros 18 equipamentos danificados.

No sábado (12), dois dias depois do temporal, a Energisa informou que havia restabelecido o fornecimento para 95,9% dos clientes atingidos.

Entretanto, moradores de pelo menos 13 bairros ainda enfrentavam interrupções, entre eles Jardim Noroeste, Centro, Monte Castelo, Tiradentes, Vila Nasser, Vila Margarida, Vila Merli, Parque do Lageado, Universitário, Chácara das Mansões, Jardim Itamaracá, Vila Santa Luzia e Santo Antônio.

A falta de energia também trouxe prejuízos à rotina das famílias e ao comércio. Conforme mostrou o Correio do Estado, moradores precisaram improvisar formas de conservar alimentos, enquanto estabelecimentos utilizaram caixas térmicas para manter produtos refrigerados.

Na Vila Olinda, por exemplo, comerciantes relataram dificuldades para preservar carnes, sorvetes e bebidas.

A interrupção também prejudicou o funcionamento de equipamentos e, em determinados pontos da cidade, afetou o abastecimento de água, ampliando os transtornos provocados pela tempestade.

Moradores ficaram até quatro dias sem energia

Diante da dimensão dos danos, a Energisa mobilizou equipes de outras cidades de Mato Grosso do Sul e de oito estados brasileiros para acelerar os reparos. No sábado (12), cerca de 800 profissionais estavam envolvidos na recuperação das estruturas e no restabelecimento do serviço.

Apesar do reforço, a normalização ocorreu de maneira gradual. Na manhã de segunda-feira (14), quatro dias após o temporal, a concessionária informou que 99,9% dos clientes afetados já haviam recuperado o fornecimento, enquanto os demais ainda aguardavam atendimento.

Na ocasião, a empresa atribuiu a demora nos casos restantes à complexidade dos danos na rede e às novas chuvas, que dificultaram os trabalhos de recuperação. A expectativa anunciada era concluir o restabelecimento ainda naquele dia.

Defensoria avalia reparação dos danos

A abertura do procedimento pela Defensoria Pública acrescenta uma nova etapa aos desdobramentos do apagão.

Além de examinar as circunstâncias da interrupção, o órgão pretende verificar a possibilidade de adoção de medidas para reparar danos eventualmente sofridos pelos consumidores.

A apuração tem como fundamentos dispositivos da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Lei Federal nº 8.987/1995, que estabelece regras para a prestação de serviços públicos concedidos.

O artigo 22 do CDC determina que os órgãos públicos e suas concessionárias forneçam serviços adequados, eficientes e seguros e, quando essenciais, contínuos. O dispositivo também prevê a reparação de danos em situações de descumprimento das obrigações legais.

No entanto, a abertura da investigação não representa uma condenação da Energisa nem assegura indenização automática aos consumidores. A eventual responsabilização dependerá da análise das circunstâncias, dos deveres da concessionária e dos prejuízos identificados.

Entre as questões que poderão ser examinadas estão o tempo necessário para restabelecer o fornecimento, as condições de atendimento aos consumidores e a existência de danos materiais decorrentes das interrupções.

O procedimento foi instaurado em 6 de outubro, sob responsabilidade da defensora pública Thaisa Raquel Medeiros de Albuquerque Defante, com prazo de 45 dias para conclusão, admitida prorrogação.

O que diz a Energisa

Durante os trabalhos de recuperação da rede elétrica, a Energisa informou que ampliou as equipes operacionais e mobilizou profissionais de outros estados para atender às ocorrências registradas em Campo Grande.

Em manifestações divulgadas durante os dias seguintes ao temporal, a concessionária explicou que a queda de árvores e os danos em postes, cabos e equipamentos tornaram alguns atendimentos mais complexos, exigindo substituições de estruturas e reparos na rede.

A empresa também informou que serviços essenciais, como hospitais, foram priorizados durante os trabalhos de restabelecimento.

O Correio do Estado procurou a Energisa para solicitar esclarecimentos sobre a abertura do procedimento pela Defensoria Pública, a demora no restabelecimento da energia elétrica e os possíveis prejuízos aos consumidores.

Até o fechamento desta reportagem, a concessionária não havia respondido aos questionamentos. O espaço permanece aberto para manifestação.

 

saco cheio

Confira o que abre e o que fecha nos feriados de 11 e 12 de outubro

Domingo é feriado estadual de criação de Mato Grosso do Sul, enquanto na segunda-feira é feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida

09/10/2026 16h40

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Comércio está autorizado a abrir nos feriados

Comércio está autorizado a abrir nos feriados Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O feriado estadual de criação de Mato Grosso do Sul, neste domingo (11), e o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), vão alterar o funcionamento de órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e alguns serviços em Campo Grande.

Enquanto repartições municipais e estaduais permanecerão fechadas, supermercados e shoppings funcionarão em horários diferenciados.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados da Capital poderão abrir normalmente no feriado estadual e no nacional.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a funcionar das 9h às 18h, com abertura facultativa a cada comerciante.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia tanto no domingo quanto na segunda.

Shoppings

  • Campo Grande

No domingo, o Shopping Campo Grande funciona das 11h às 21h. Na segunda-feira, o atendimento será das 10h às 22h.

  • Norte Sul Plaza

O Norte Sul Plaza funciona em horário normal neste fim de semana prolongado. No domingo, a praça de alimentação e as lojas âncoras abrem das 11h às 21h e as demais lojas e os quiosques atendem das 12h às 20h. Na segunda-feira, todas as lojas e quiosques funcionam das 10h às 22h.

  • Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês terá funcionamento regular nos dias 11 e 12 de outubro. No domingo, as lojas atendem das 12h às 20h, enquanto a praça de alimentação funciona das 10h às 21h. Na segunda-feira, lojas e praça de alimentação abrem das 10h às 22h.

  • Pátio - O Shopping do Centro

O Pátio abrirá das 9h às 16h.

Feira Central

A Feira Central funcionará normalmente no domingo e  não abrirá na segunda-feira.

Bancos

As agências bancárias não terão atendimento presencial ao público no domingo e segunda-feira. Como alternativa, os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes para consultar saldos, extratos, fazer transferências e demais serviços disponíveis.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário não terá expediente forense nos feriados, mas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não abrirão em ambos os feriados.

Detran

As agências do Detran em Campo Grande não abrirão nos feriados.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios no domingo e na segunda-feira. No sábado (10), será mantido o funcionamento das agências que possuem atendimento regular aos sábados e as atividades de entrega previstas, conforme programação operacional. As agências voltam a operar normalmente na terça-feira (13).

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Alerta de Tempestade

Temporal com ventos de até 60 km/h e granizo ameaça Campo Grande e MS

Alerta segue até terça-feira (13), com previsão de chuvas intensas durante o fim de semana e risco de temporais mais fortes no sul do Estado.

09/10/2026 16h22

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Chuva atinge Campo Grande nesta sexta-feira (9), enquanto previsão aponta risco de temporais, ventos fortes e granizo nos próximos dias.

Chuva atinge Campo Grande nesta sexta-feira (9), enquanto previsão aponta risco de temporais, ventos fortes e granizo nos próximos dias. Foto: Divulgação Prefeitura de Campo Grande.

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A população de Campo Grande deve ficar atenta às condições do tempo nos próximos dias. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para tempestades, com possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo. A classificação indica perigo potencial, o nível mais baixo na escala de alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso começou às 9h desta sexta-feira (9) e permanece válido até as 22h59 de terça-feira (13), abrangendo todo o fim de semana e o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12).

A chuva já marcou presença em Campo Grande nesta sexta-feira. Durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, diferentes regiões da Capital registraram pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O tempo segue instável, com céu encoberto e possibilidade de novos temporais ao longo da tarde e da noite. Apesar das pancadas de chuva registradas em diferentes regiões de Campo Grande, o volume acumulado até o momento ainda não foi confirmado pelos órgãos meteorológicos oficiais.

Conforme o comunicado, elaborado com base nas informações do Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros em um único dia, acompanhadas de ventos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Embora o alerta indique baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos, a Defesa Civil recomenda atenção, principalmente em áreas vulneráveis a enxurradas e durante a ocorrência de ventos fortes.

A instabilidade não ficará restrita à Capital. Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o Inmet informou que Mato Grosso do Sul está entre os estados com previsão dos maiores acumulados de chuva durante o fim de semana e o feriado prolongado.

Para o sul e sudoeste sul-mato-grossense, o instituto também aponta áreas sob alerta laranja, que representa um nível de risco superior ao amarelo.

Fim de semana será de chuva em Campo Grande

Na Capital, a sexta-feira começou com condições favoráveis à formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva. A previsão divulgada nesta manhã indicava temperaturas entre 24°C e 31°C, com possibilidade de precipitações principalmente à tarde.

Para sábado (10), o Inmet prevê a continuidade do tempo instável em Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuva e trovoadas em diferentes regiões. Em Campo Grande, a máxima prevista pelo instituto é de 29°C, enquanto no domingo (11) os termômetros devem alcançar 28°C.

A formação de áreas de instabilidade também deve provocar chuva na véspera do feriado. Já na segunda-feira (12), o Inmet aponta maior concentração de precipitações no sul do Estado, com possibilidade de chuvas isoladas nas demais regiões. A previsão indica que a instabilidade continuará na terça-feira (13).

As condições previstas exigem atenção de motoristas e moradores, especialmente durante temporais de curta duração, que podem provocar acúmulo rápido de água nas vias, dificultar a circulação de veículos e comprometer a visibilidade.

Dourados e Ponta Porã têm alerta de maior intensidade

A situação exige atenção especial no sul de Mato Grosso do Sul. Segundo os avisos do Inmet consultados nesta sexta-feira, Dourados e Ponta Porã estão entre os municípios com alerta laranja para tempestades, condição que representa perigo e possibilidade de transtornos mais significativos.

Nessas localidades, os temporais podem provocar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de granizo.

O aviso também aponta riscos de quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Em Dourados, a previsão é de continuidade das instabilidades durante sábado e domingo, com possibilidade de trovoadas.

Em Ponta Porã, o fim de semana também deverá ser marcado por períodos de chuva e temperaturas mais amenas em comparação com as registradas nesta sexta-feira.

Calor e chuva também atingem Três Lagoas e Corumbá

Na região leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas enfrenta uma combinação de calor intenso e possibilidade de mudança nas condições meteorológicas.

Para esta sexta-feira, a previsão divulgada apontava máxima próxima de 40°C, com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados.

O sábado deverá continuar quente, enquanto no domingo aumenta a possibilidade de instabilidade, com chuva e trovoadas isoladas.

Em Corumbá, na região pantaneira, o calor também marca esta sexta-feira, com previsão divulgada de temperatura máxima próxima de 41°C.

Para o fim de semana, a tendência é de aumento da nebulosidade, ocorrência de chuvas e redução das temperaturas em relação ao calor registrado antes da chegada das instabilidades.

A diferença nas condições meteorológicas entre as regiões reforça a necessidade de acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais, já que os temporais podem ocorrer de forma localizada e com intensidades diferentes em municípios próximos.

Veja a previsão para o fim de semana em MS

Tendência meteorológica de 9 a 11 de outubro, com base nos boletins do Inmet e na consulta às previsões locais. As condições podem mudar.

Chuva atinge Campo Grande nesta sexta-feira (9), enquanto previsão aponta risco de temporais, ventos fortes e granizo nos próximos dias.

Defesa Civil orienta moradores durante tempestades

Diante da possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes, a Defesa Civil recomenda que a população evite permanecer debaixo de árvores durante tempestades, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Também é importante não estacionar veículos próximos a estruturas que possam ser atingidas por rajadas de vento, como torres de transmissão e placas de publicidade.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades com incidência de raios.

Em Campo Grande, moradores atingidos por ocorrências relacionadas às condições meteorológicas podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Solicitações de serviços municipais, incluindo remoção de árvores, podem ser feitas pelo 156.

Quando houver queda total ou parcial de árvores sobre a rede elétrica, com risco de eletrificação do local, a recomendação é manter distância da fiação e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A população também pode acompanhar a atualização dos avisos meteorológicos diretamente pelos canais oficiais do Inmet, uma vez que os níveis de alerta e as previsões podem ser modificados conforme o avanço das áreas de instabilidade.

 

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