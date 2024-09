Após 56 dias sem óbitos menino de 9 anos morre de dengue

UBS

Investimento será de quase R$ 90 milhões; Ministério da Saúde disponibilizou vídeo com projeto arquitetônico de referência, confira

Mato Grosso do Sul terá 37 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que serão construídas com um projeto arquitetônico moderno, que prevê desde a sustentabilidade, com uso de energia solar, até serviços assistenciais, como sala de amamentação, entre outros. O investimento será de R$ 89,5 milhões no Estado.

De acordo com o Ministério da Saúde, as unidades de saúde terão atualização após 10 anos com o mesmo projeto. (Veja vídeo abaixo).

O Projeto Referencial de Arquitetura e Engenharia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte 1 faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e, em todo o Brasil, viabilizará a construção de 1,8 mil UBSs, com um investimento de R$ 4,2 bilhões.

O órgão não informou os prazos para início e conclusão das obras.

Projeto

Conforme disponibilizado pelo Ministério da Saúde, as unidades de saúde que serão construídas terão a incorporação de serviços assistenciais avançados, como:

criação da sala de amamentação em cada UBS;

espaços coletivos internos e externos que valorizam as práticas coletivas integrativas, complementares e comunitárias;

atendimento a mulheres em situação de violência com a criação das Salas Lilás ;

; salas de medicação em conformidade com as normas sanitárias;

consultórios de atendimento individualizado com acessibilidade;

ampla sala de vacinação, dentre outras estruturas.

Também serão integradas soluções de saúde digital, como a telessaúde, com objetivo de melhorar a qualidade e o tempo de resposta dos atendimentos.

Com relação à edificação, serão sustentáveis, com:

ventilação e iluminação naturais em todos os ambientes, exceto nas áreas restritas;

estratégias de uso racional de água e reuso;

instalações e equipamentos de baixo consumo energético;

energia renovável com captação de energia solar (placas fotovoltaicas) ;

; sistema construtivo enxuto (Lean Construction - baixa emissão de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa).

"Os projetos arquitetônicos do Novo PAC desenvolvidos pelo Ministério da Saúde são instrumentos importantes para garantir qualidade, economicidade e eficiência. Eles facilitam a celeridade nas aprovações junto aos órgãos competentes e no processo de licitações públicas, otimizando o tempo de resposta das gestões municipais, estaduais e distrital", disse o Ministério da Saúde.

Confira o projeto arquitetônico disponibilidado pelo Ministério da Saúde: