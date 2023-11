Dois meses e meio depois da da última chuva forte, registrada no feriadão de 7 de Setembro, Campo Grande finalmente voltou a ser beneficiada com chuva volumosa que atingiu praticamente a cidade inteira na noite desta sexta-feira.

Na região central o Inmet registrou 36 milímetros. Nos bairros localizados no oeste da Capital, na saída para Corumbá, o mesmo instituto registou 31 milímetros enquanto que no medidor instalado na UPA da Avenida Guaicurus, o volume foi menor, de 21 milímetros. E, como ela caiu em um espaço muito curto de tempo, ruas ficaram alagadas em diversas regiões da cidade. Contudo, não hove registro de ocorrências graves.

Na estação meteorológica localizada na região sudoeste da cidade, porém, o acumulado nem mesmo chegou a um milímetro, embora haja relatos de moradores que em bairros como Coophavila e Tijuca também foram contemplados com chuva significativa

Desde os dias 7 e 8 de setembro, quando foram cerca de 50 milímetros, que a Capital não registrava precipitação nestes níveis em praticamente toda a cidade. Ao longo de outubro, embora tenha havido registro de até 54 milímetros em uma das estações, o medidor que serve de referência histórica, na região da Embrapa, registrou apenas 15 milímetros ao longo dos 31 dias de outubro, o que é 90% abaixo da média histórica para outubro na cidade.

Nas primeiras semanas de novembro o cenário foi parecido, com apenas algumas pancadas isoladas e de pequena intensidade. Algumas destas pancadas haviam sido registradas na quinta-feira, de até 11 milímetros, mas principalmente na região oeste.

E os institutos de meteorologia estão prevendo novas pancadas para este sábado. O Climatempo prevê até 30 milímetros, com 67% de chance de que e chuva realmente chegue mais uma vez. Para o domingo, a probabilidade é maior, chegando a 90% de chance, mas com volume de apenas 15 milímetros.

O mesmo instituto também aponta que pelos próximos dias o forte calor também vai dar uma trégua, não passando dos 33 graus até o dia 9 de dezembro.

ALÍVIO REGIÃO NORTE

E, assim como os campo-grandenses sentiram um alívio na noite desta sexta-feira, vários municípios da região norte do Estado ficaram aliviados com as chuvas ao longo dos últimos dias, o que garante a conclusão do plantio da soja e o desenvolvimento das lavouras que já estavam em fase de crescimento.

Em Chapadão do Sul, por exemplo, foram registrados mais de 45 milímetros nesta sexta-feira (24). No município vizinho, Costa Rica, que é outro importante produtor de grãos, foram 26 milímetros. A região já havia sido contemplada com 25 milímetros no dia anterior.

Em Coxim e Sonora também choveu ao longo da semana e nesta sexta-feira foram registrados mais 26 e 39 milímetros, respectivamente. No dia anterior as duas cidades já haviam sido contempladas com 47 e 70 milímetros, respectivamente. Em são Gabriel do Oeste, a precipitação, da ordem de 30 milímetros, ocorreu no começo da semana, quando também choveu em Rio Verde de Mato Grosso.

As chuvas já haviam atingido a região desde o final de semana passado Costa Rica, por exemplo, registrou 65 milímetros no dia 21, conforme o Inmet. Em Chapadão do Sul o volume foi menor, em torno de 12 milímetros. Nos dias 18 e 19, cidades como Pedro Gomes, Coxim, Bandeirantes, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste registraram entre 44 e 54 milímetros.

E era justamente nesta região que o plantio da soja estava mais atrasado. Por causa das ondas de calor e da irregularidade das chuvas, agricultores já foram obrigados a replantar pelo menos 41,2 mil hectares, conforme dados divulgados na terça-feira (21) pela Aprosoja (Associação Brasileira dos Produtores de Soja).

O volume representa menos 1% dos e 4,265 milhões de hectares previstos para este ano neste ano, mas é um dado relevante porque continuava seco e quente. A maior parte do replantio ocorreu na região centro, com aproximadamente 25,1 mil hectares. Na sequência apareceram as regiões norte (7.682 hectares), nordeste (5.878 hectares) e sul (2.539 hectares).

A situação mais crítica no que se refere ao atraso no plantio estava na região norte. Até no fim da semana passada, a área plantada havia chegado a 77,3%, sendo que no ano passado o plantio nesta mesma época do ano já havia sido feito em 95% das lavouras de municípios como Chapadão do Sul, Costa Rica, São Gabriel, Pedro Gomes, Coxim e outros.