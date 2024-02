Após fuga em Mossoró, Penitenciária Federal de Campo Grande também passa por pente fino

Carnaval de Campo Grande

No Brasil, um estudo de 2021 mostrou que o consumo abusivo entre jovens de 18 a 24 anos chegou a 19,3%, menor índice desde 2015

Aparentemente, os jovens estão consumindo cada vez menos bebidas alcoólicas. Pelo menos é o que reforça um balanço parcial da idade de pessoas que passaram pelo Camarote do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), no Carnaval de rua da Capital.

A equipe de coordenação do projeto destacou uma surpresa: muitas pessoas jovens, entre os 20 e 37 anos, passaram pelo camarote. Isso conforme os dados dos primeiros dois dias de Carnaval. Os dados completos ainda serão divulgados.

Segundo o órgão, a iniciativa foi mais bem sucedida do que o aguardado. Isso porque esperava-se que mais crianças e idosos comparecessem ao local, considerando o padrão de consumo de álcool de adultos jovens, que há anos é relativamente alto.

O ocorrido reforça os dados coletados em pesquisas do perfil de pessoas que consomem álcool.

No Brasil, uma análise do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), com base nos dados do Vigitel (2021) – Sistema de Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – mostrou que o consumo abusivo entre jovens de 18 a 24 anos chegou a 19,3%, menor índice desde 2015.

Entre os homens, o consumo foi de 22,1%, menor incidência desde 2006; já entre as mulheres, a incidência foi de 16,1%, uma das menores em todo o período do levantamento (2006-2021).

Contudo, o CISA reforça que, por se tratar de um levantamento realizado durante o período da pandemia, ainda não é possível afirmar se essa diminuição de consumo é uma mudança de comportamento ou um evento temporário causado pela pandemia (devido a diminuição de socialização).

Mesmo assim, os estudos recentes têm reforçado esse novo padrão de consumo, principalmente na geração Z.

Um estudo realizado no Reino Unido apontou que, em 2019, a geração com 16 a 25 anos de idade era a mais abstêmia — 26% deles não bebiam, em comparação com 15% entre a geração que mais bebe (55 a 74 anos de idade).

Entre os norte-americanos, outro estudo indicou que o número de abstêmios em idade universitária aumentou de 20% para 28% em uma década.

Segundo o CISA, é possível eleger algumas razões que levam a nova geração a consumir menos álcool. São elas:

Maior conscientização sobre os efeitos nocivos do álcool. Mudanças na estrutura familiar que fizeram com que os adolescentes tivessem uma comunicação mais aberta com os pais sobre assuntos relacionados ao álcool. Mudanças nas normas sociais e culturais, fazendo com que as atitudes dos adolescentes se tornassem menos tolerantes em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Movimentos como o Mindful Drinkers (tradução livre “bebedores conscientes”) e Sober Curious (tradução livre “interessados em estar sóbrios”) que estimulam a auto-observação por meio da pausa ou diminuição do consumo. Ficar sóbrio por motivos de saúde física e mental, e sem estigma.

Camarote

Durante os cinco dias de Carnaval, o Camarote do Detran ofereceu um tratamento vip para os foliões selecionados como motoristas da rodada, ou simplesmente para aqueles que não consomem álcool.

Com o intuito de conscientização para que os foliões não misturassem álcool e direção, a ação atingiu mais de 5 mil pessoas que pularam Carnaval na Esplanada Ferroviária, informou o órgão.

Para entrar no camarote, com direito a coquetel com comida e bebidas (sem álcool), o folião deveria passar por um teste de bafômetro que constatasse a não ingestão de álcool.

Em seguida, usando os óculos de simulação de embriaguez, o participante pôde verificar a perda de reflexos e o perigo da associação de álcool e direção.

A estudante Fernanda Neres, de 18 anos, passou pelo camarote e gostou da iniciativa. “Achei ótimo, com comida de bebida. Adorei participar”, disse a jovem.

Quem ingeria bebida alcoólica ficava de fora, mas achou louvável a iniciativa para prestigiar o motorista da rodada.

Klissia Moraes, de 18 anos, ficou do lado de fora esperando o namorado passar pelo Camarote. “Achei muito massa dar essa experiência para ele. Principalmente passar pela simulação de embriaguez. Ele não bebe, então é bom pra ele ver como é”, disse Klissia.

Nos cinco dias, cerca de 20 servidores do órgão trabalharam no período, em regime de escala. Foram distribuídos 4 mil abanicos, 435 pessoas entraram no Camarote e cerca de 1,3 mil pessoas acompanharam a dinâmica com os óculos de simulação de embriaguez.

Conscientização

Para a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, o Camarote da Rodada foi um sucesso entre os foliões.

“Recebemos um feedback positivo da população, as pessoas elogiavam a iniciativa. Durante o período de Carnaval não tivemos sinistros de trânsito com mortes em Campo Grande, mostrando que as ações de fiscalização e de educação de trânsito estão surtindo efeitos positivos’, afirmou.