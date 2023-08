Aracy será cremada e Globo faz série de homenagens

O velório da atriz Aracy Balabanian, que morrreu nesta segunda-feira, aos 83 anos, ocorrerá amanhã em um teatro no Rio de Janeiro. A família ainda está definindo o local exato. A cerimônia será aberta ao público. O corpo da atriz será cremado e a cerimônia será restrita à família e amigos.

A atriz, que havia sido diagnosticada com câncer de pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em homenagem à atriz, a TV Globo exibirá hoje, na Sessão da Tarde, “Sai de Baixo – O filme”. As homenagens também acontecerão durante o "Criança Esperança". Já o "Conversa com Bial" reexibirá a entrevista feita com a atriz.