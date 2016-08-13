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Ser pai é privilegio de quem souber cultivar esse dom recebido de Deus. Ser pai não é difícil. O difícil será exercer essa paternidade. Gerar vida biológica é relativamente fácil. Gerar personalidades sólidas será desafiante, pois dependerá do modo e do jeito em exercer essa paternidade. Dependerá do amor ao chamado de Deus e à decisão pessoal.

Ser pai nem sempre será escolha. Acontecerá às vezes que alguém terá o constrangimento de assumir ou, covardemente, abandonar. A paternidade é uma missão sagrada. Precisará ser amada, cultivada e realizada com todo o empenho e sempre iluminada pela fé. É um modo de ser. É uma maneira de viver. É uma missão a cumprir.

Esse modo de ser deverá levar o pai a ser verdadeiro no relacionamento com os filhos, ser justo em seu agir, ser confiante em sua fé, ser humilde em seus serviços diários, ser alegre no perdoar, ser firme no corrigir, ser misericordioso no julgar, ser amoroso no conviver, ser sereno nas dificuldades e ser humano no orientar.

A postura do verdadeiro e bom pai se manifestará na convicção religiosa que revela um coração confiante em Deus e em sua sabedoria. Revela um coração que aceita a realidade e a acolhe e convive sem discriminar. Não julga e nem condena. Adapta-se a ela e busca caminhos confiáveis e meios possíveis de amenizar os conflitos e cultivar a misericórdia generosa e o perdão saudável.

O ser do pai se revela no modo de conduzir a família. Principalmente se revela na maneira de lidar com as diferenças entre pais e filhos. Diferenças no modo de pensar. Diferenças na maneira de interpretar a realidade, de preparar o futuro, de conduzir as idéias e determinar o modo de viver.

Existem diferenças enormes que necessitam ser administradas com respeito, equilíbrio e maturidade. Caso contrário, tornar-se-á difícil a convivência. Será necessário ainda um espírito iluminado pela fé em Deus. Será preciso confiar em Deus. Sem uma crença será difícil aclarar dúvidas, superar dificuldades e conquistar a paz do coração e a segurança da comunhão com Deus e com os demais seres humanos.

O modo de ser de quem é pai verdadeiro se espelhará no trabalho constante de aperfeiçoar sua maneira de administrar o temperamento pessoal e poder conviver na harmonia e no respeito, na fé em Deus e no amor à vida. Deverá mostrar em tudo uma grande paixão pelo viver e pelo modo como concretizar sua tarefa paterna.

O pai será alguém que não sofrerá a epidemia do medo. Mostrar-se-á feliz, contente e saudável em suas decisões. Mesmo quando nem tudo esteja bem, saberá se superar e transmitirá otimismo e esperança, alegria e confiança.

O ser do pai fará diferença quando souber recolher-se com Deus e no silencio do coração agradecer o milagre da paternidade e mostrar ao mundo a grandeza e a transparência de Deus Pai. Mostrar ao mundo que ser pai não será uma situação comum, mas privilégio de quem ama a vida e ama a paternidade.