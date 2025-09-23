Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A PGE-MS e a agenda de modernização do Estado

O momento é de conscientização da importância da cooperação institucional entre as advocacias públicas federal, estadual e municipal

Ana Carolina Ali Garcia Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, vice-presidente do Conap

Ana Carolina Ali Garcia Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, vice-presidente do Conap

23/09/2025 - 07h30

23/09/2025 - 07h30
Celebramos o dia do Procurador do Estado de MS com transformações e avanços vivenciados pela Instituição em conexão com a agenda de desenvolvimento e modernização do Estado e com a diretriz de integração que marca a advocacia pública no cenário nacional.

O momento é de conscientização da importância da cooperação institucional entre as advocacias públicas federal, estadual e municipal, as quais têm externado o compromisso com uma atuação integrada, técnica e moderna em prol de toda a sociedade brasileira.

Estamos convictos de que as mudanças do nosso tempo e as alterações legislativas e constitucionais impõem a adaptação das instituições, a mudança cultural, a convergência procedimental e a compartilhamento de soluções em direção a uma atuação mais uniformizada, racional e eficiente.

Movida por essa diretriz, a PGE-MS tem participado ativamente da construção de ambientes vocacionados à materialização dessa anunciada atuação em rede, acreditando que eles nos permitirão pensar em novos caminhos e superar os desafios de tirar do papel e colocar em prática as recentes e contínuas alterações do sistema jurídico brasileiro, que têm imenso impacto político e social.

Nesse contexto, o Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal (Conap) surge como um espaço comum das Procuradorias da Fazenda Nacional, dos Estados e DF e dos Municípios para a atuação cooperativa e integrada no cenário de reestruturação do sistema tributário nacional. Sem dúvidas, uma oportunidade para o aperfeiçoamento das nossas atividades, da governança e do autocontrole.

Ainda nessa agenda integrativa, Mato Grosso do Sul – primeiro Estado da região Centro-Oeste e o terceiro do País – sediou a Caravana da Inovação, fruto da parceria entre a PGE-MS e a Advocacia-Geral da União (AGU), oportunizando o compartilhamento de soluções inovadoras no serviço público.

No campo da inovação, fortalecemos o Laboratório de Inovação e regulamos o uso responsável e ético da Inteligência Artificial na Instituição, modernizando nossa atuação, mas sem perder de vista a imprescindível revisão humana e a qualidade dos serviços jurídicos prestados à sociedade.

Na área fiscal, temos endereçado nossas ações para a efetiva “gestão” da dívida pública com foco na desjudicialização e no aperfeiçoamento dos instrumentos extrajudiciais de cobrança do crédito público.

Destacamos a atuação conjunta com os cartórios e instituições (postos de atendimento dos cartórios na PGE; na OAB e no TCE), a extinção de execuções fiscais de baixo valor e sem movimentação útil, a fixação de pisos mínimos para inscrição na dívida ativa e para o ajuizamento e a institucionalização de dispensas recursais e de medidas judiciais em observância aos precedentes qualificados.

Instituímos, ainda, de forma inédita no âmbito das PGE´s dos Estados e DF, o Pedido de Revisão da Dívida Inscrita (PRDI), ofertando ao contribuinte a reanálise administrativa dos débitos inscritos na dívida ativa, de natureza tributária e não tributária, sem a necessidade do ajuizamento de ação, de modo a promover uma relação fisco-contribuinte mais participativa e dialógica. E, agora, caminhamos para a regulamentação da transação tributária.

São alguns dos caminhos traçados pelos Procuradores do Estado de MS com muita responsabilidade, coragem e consciência de que as nossas atividades têm muito impacto na vida e nas relações, acreditando que estamos avançando de forma estratégica para entregar um trabalho ainda melhor, mais eficiente e racional, para toda a sociedade sul-mato-grossense.

Proposta de anistia: o que está em jogo?

Reconciliação social e reparação de supostas injustiças ou afronta princípios constitucionais essenciais

22/09/2025 07h45

Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que propõe conceder anistia a investigados e condenados pelos atos de 8 de Janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

De autoria do deputado Marcello Crivella, o texto estabelece como marco inicial 14 de março de 2019 – data do início do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF) –, mas o alvo principal são os atos preparatórios e executórios do 8 de Janeiro.

A proposta prevê a extinção de penas, a redefinição de crimes no Código Penal e até a desconsideração de certas condutas como delitos, alcançando pessoas já condenadas ou em processo judicial.

Os defensores da medida a apresentam como um gesto de pacificação política, reconciliação social e reparação de supostas injustiças, sobretudo em relação a manifestantes de baixa renda, que teriam tido pouca representação legal e recebido penas desproporcionais.

Por outro lado, juristas, entidades de direitos humanos e autoridades judiciais apontam sérios riscos. O projeto pode afrontar princípios constitucionais essenciais:

Legalidade e separação de Poderes – o Legislativo interferiria diretamente em decisões judiciais, inclusive já transitadas em julgado, comprometendo a independência do Judiciário.

Impessoalidade, moralidade e probidade – perdoar condutas graves contra a ordem democrática pode ser interpretado como indulgência incompatível com os valores republicanos.

Mais do que isso, a proposta entra em choque com cláusulas pétreas da Constituição, como a forma republicana de governo, o regime democrático e o próprio Estado de Direito. Crimes contra a democracia não são passíveis de anistia ampla, sob pena de relativizar a proteção constitucional das instituições.

Conceder perdão nesses casos envia um sinal perigoso – o de que ataques violentos contra as instituições podem ficar impunes, a depender das circunstâncias políticas.

O STF já indicou que dificilmente admitirá uma lei de anistia generalizada para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. Ministros alertaram que o projeto, se aprovado em tais termos, será considerado inconstitucional.

É importante lembrar que não se trata aqui da defesa da liberdade de expressão ou do direito de manifestação política. Os episódios de janeiro de 2023 resultaram em violência, depredação do patrimônio público e tentativa de subversão da ordem democrática – condutas que, pela leitura sistemática da Constituição, configuram crimes de alta gravidade e não podem ser tratados como meros excessos políticos.

A anistia proposta, portanto, coloca em xeque não apenas a coerência do sistema jurídico, mas a legitimidade das próprias instituições democráticas. Se por um lado se apresenta como gesto de reconciliação, por outro ameaça corroer princípios fundamentais da Constituição e enfraquecer a confiança na Justiça.

O desfecho dependerá do texto final aprovado pelo Congresso, de eventuais vetos presidenciais e, certamente, do crivo do STF em sede de controle de constitucionalidade.

Espera-se que a condução desse debate esteja à altura do desafio histórico: preservar o Estado Democrático de Direito em detrimento de interesses particulares ou de grupos momentaneamente beneficiados.

Compliance para o bem-estar dos servidores públicos?

Quando a rotina se degrada, necessidades psicológicas básicas são frustradas e a motivação para cumprir normas acaba controlada por pressão e obrigação

22/09/2025 07h30

Na administração pública, para ser eficaz, o programa de compliance deve ir além da repressão à corrupção: deve proteger e promover a saúde psicológica, o bem-estar e o engajamento de servidores e cidadãos.

Pois nenhuma estrutura normativa e tecnológica sobrevive quando o cotidiano é marcado, entre outras coisas, por assédio, microgerenciamento, clima tóxico, falta de voz em decisões, excesso de tarefas sem suporte, falta de feedback e conflitos não resolvidos.

Quando a rotina se degrada assim, necessidades psicológicas básicas são frustradas e a motivação para cumprir normas acaba controlada por pressão e obrigação – fórmula que gera obediência, não engajamento, logo, não sustenta um compliance eficaz.

Aqui entra um componente metodológico fundamental: antes da criação de um programa de compliance, há uma decisão – muitas vezes ignorada – a fazer: acreditar ou não no potencial que as pessoas têm em si.

Esse é o pressuposto epistemológico: a ideia de ser humano que adotamos como base para desenhar programas, treinar lideranças e construir culturas. Como lembrou Douglas McGregor, “a forma como você vê as pessoas molda a forma como você as lidera”.

Se o pressuposto estruturante for a desconfiança, o que se ergue são mecanismos de vigilância, ameaça e punição. O que vemos a partir daí é um ambiente em que falar traz risco, o silêncio vira regra e as normas se cumprem por medo (motivação extrínseca), não por convicção (motivação intrínseca). Confiar nas pessoas sempre embute algum risco; não confiar é o maior risco de todos.

E aqui entra a liderança. Estudos mostram que até 70% da percepção de clima organizacional e engajamento vem do comportamento do gestor. Mas seguimos promovendo pessoas sem preparo para liderar – sem capacitação em inteligência emocional e ética comportamental, por exemplo.

O resultado está nos números crescentes de assédio e adoecimento psíquico em empresas e órgãos públicos. Onde líderes não sabem cuidar, o compliance não cria raízes.

Se temos gestores sem inteligência emocional, como esperar uma cultura emocional saudável? É ela que, se bem gerida e entrelaçada com a cultura cognitiva, sustenta a efetividade de um programa de compliance. Sem afetividade, não há efetividade.

Ignorar a cultura emocional é negligenciar a base da motivação intrínseca: é dela que nasce a confiança que sustenta o engajamento e dá vida às normas. Sem esse cuidado, regras ficam no papel e processos perdem sentido.

É um equívoco acreditar que um programa anticorrupção prospera em ambientes de assédio. Onde colegas são desrespeitados ou silenciados, a confiança se rompe, e sem confiança quem sofre se cala e a mudança não acontece. Assédio e corrupção brotam do mesmo terreno: relações de poder malcuidadas. Combater um sem o outro é ilusão.

Compliance, no fim, é meio. Meio para proteger e promover o que é sagrado: a dignidade de quem serve e de quem é servido. Programas eficazes traduzem valores cognitivos e afetivos em práticas vivas. O resto é papel.

A administração pública que queremos – ética, justa e eficiente – nasce de líderes que inspiram confiança, cultivam coerência e transformam cuidado em rotina. Líderes que acreditam no potencial das pessoas e o fazem florescer em resultados; que equilibram empatia e pulso firme. Porque liderar é equilibrar cuidado e entrega de resultados.

