Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta

A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário que liga o Oceano Pacífico e o Atlântico passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.
As pesquisas sobre os impactos do corredor no Mato Grosso do Sul, Brasil e países desta integração, foram iniciadas a partir de 2015 com o protagonismo dos programas de mestrado e doutorado da Universidade Católica Dom Bosco. Passados 10 anos temos mais de 150 publicações sobre o tema, olhando todas as dimensões do desenvolvimento e seus impactos.
O Corredor Bioceânico, projeto que promete encurtar em até 17 dias a rota das exportações brasileiras para a Ásia, representa uma revolução logística para Mato Grosso do Sul. No entanto, seus impactos transcendem a economia, exigindo um olhar atento e estratégico sobre as políticas públicas.
Uma análise aprofundada, consolidada a partir de oito dissertações de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local (PPGDL) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), foi apresentada pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da instituição, em evento na Escola de Governo (Escolagov).
A apresentação, intitulada "Corredor Bioceânico e Políticas Públicas: Desafios e Impactos no Desenvolvimento Local", desdobra a complexidade do projeto em sete dimensões cruciais: educação, migrações, biodiversidade, governança, gestão pública, sustentabilidade e segurança.
Os números do Corredor são expressivos. Além da redução no tempo de viagem, estima-se um corte de até 30% nos custos de frete, aumentando a competitividade de produtos como soja, carne e minérios. Contudo, as pesquisas da UCDB alertam que o sucesso da rota não é automático.
O Corredor é uma oportunidade histórica, mas o desenvolvimento não virá apenas com o asfalto. Precisamos de políticas públicas inteligentes, baseadas em evidências, para mitigar os riscos e garantir que o crescimento seja sustentável e inclusivo para toda a população de Mato Grosso do Sul.
Sete Dimensões Sob a Lupa
O estudo, que reflete a excelência do PPGDL (nota 7 na CAPES), revela que o progresso traz consigo novas e complexas demandas.
Na educação, por exemplo, a pesquisa aponta que a vulnerabilidade social impacta mais o desempenho dos alunos do que a arrecadação municipal, um dado crucial para os municípios que esperam um boom fiscal.
Na área ambiental, a dimensão da biodiversidade acende um alerta para o aumento do risco de colisões com animais silvestres, exigindo medidas de mitigação para proteger tanto a fauna quanto a segurança viária.
Já a segurança hídrica e a segurança pública enfrentam desafios como a necessidade de ampliar o monitoramento da qualidade da água e gerenciar os riscos associados ao aumento do fluxo de pessoas e mercadorias.
A governança surge como pilar central. As pesquisas destacam a urgência de fortalecer a cooperação entre municípios e o Estado, aprimorar a capacidade institucional das prefeituras e criar mecanismos eficazes para monitorar os fluxos migratórios, que hoje carecem de dados precisos.
O Papel da Ciência no Desenvolvimento Local
Ao conectar os pontos entre economia, sociedade e meio ambiente, a compilação de pesquisas da UCDB oferece um mapa estratégico para gestores públicos. A mensagem final é clara: o Corredor Bioceânico é mais do que uma obra de logística; é um vetor de transformação territorial que exige planejamento, governança e, acima de tudo, conhecimento.
O trabalho do PPGDL demonstra o papel fundamental da academia em fornecer as bases científicas para que Mato Grosso do Sul maximize as potencialidades e construa um futuro mais próspero e sustentável a partir dessa nova rota para o Pacífico.