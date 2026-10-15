Aprender é um exercício permanente

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Hoje, Dia do Professor, o Correio do Estado reafirma a importância da educação e da busca constante pelo conhecimento. A relação deste veículo de comunicação com o ensino está em sua origem: José Barbosa Rodrigues e Henedina Hugo Rodrigues, casal de professores, fazem parte dessa história.

Em tempos de inteligência artificial, é importante não esquecer a inteligência natural, aquela que se desenvolve quando somos desafiados a pensar, compreender e resolver problemas.

Mas, sobretudo na Educação Básica, não se pode confundir aprender com encontrar o caminho mais fácil, é preciso percorrer o caminho, adquirir fundamentos e construir o próprio conhecimento.

Aprender a ler, fazer contas, formular perguntas, tentar, errar, tentar novamente e, enfim, conseguir são etapas essenciais desse processo.

A dificuldade não é necessariamente um obstáculo a eliminar, muitas vezes, é justamente o esforço para superá-la que exercita a inteligência. A tecnologia pode ajudar, mas não substitui a experiência de aprender nem dispensa o estudante de pensar.

Na era do audiovisual, dedicar tempo à leitura pode parecer um gesto revolucionário. É uma forma de preservar a capacidade de interpretar informações, reconhecer argumentos e compreender as regras do conhecimento.

Ler exige atenção e disciplina, essenciais para distinguir fatos de opiniões e informação confiável de conteúdos enganosos.

Por isso, o poder público não deve medir a modernização da educação pela quantidade de equipamentos e ferramentas digitais nas escolas. Modernizar é, antes de tudo, assegurar que os alunos aprendam.

Um bom estudante não é somente aquele que conclui etapas, mas aquele que sai da escola sabendo ler, escrever, calcular e compreender. Educar é mais do que treinar para avaliações ou repetir procedimentos: é formar pessoas capazes de pensar, decidir e participar da sociedade.

Essa responsabilidade exige professores valorizados, condições adequadas de trabalho e políticas públicas comprometidas com a aprendizagem efetiva. A tecnologia tem seu lugar, desde que sirva ao propósito principal, e não se transforme em vitrine de modernidade sem resultados concretos.

A educação, porém, não termina com o diploma nem se encerra quando deixamos a sala de aula. Aprender deve acompanhar toda a vida. Continuar estudando, buscar novas habilidades e se manter bem informado por meio de fontes confiáveis são formas de exercer essa responsabilidade.

Neste Dia do Professor, fica o reconhecimento a quem ensina e o convite a todos: nunca abandonar a curiosidade, o esforço e a disposição de aprender. Ensinar e aprender são compromissos de todos, em qualquer idade e lugar.