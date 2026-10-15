Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

Editorial

Aprender é um exercício permanente

Neste Dia do Professor, fica o reconhecimento a quem ensina e o convite a todos: nunca abandonar a curiosidade, o esforço e a disposição de aprender

Da Redação

Da Redação

15/10/2026 - 07h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Hoje, Dia do Professor, o Correio do Estado reafirma a importância da educação e da busca constante pelo conhecimento. A relação deste veículo de comunicação com o ensino está em sua origem: José Barbosa Rodrigues e Henedina Hugo Rodrigues, casal de professores, fazem parte dessa história.

Em tempos de inteligência artificial, é importante não esquecer a inteligência natural, aquela que se desenvolve quando somos desafiados a pensar, compreender e resolver problemas.

Mas, sobretudo na Educação Básica, não se pode confundir aprender com encontrar o caminho mais fácil, é preciso percorrer o caminho, adquirir fundamentos e construir o próprio conhecimento.

Aprender a ler, fazer contas, formular perguntas, tentar, errar, tentar novamente e, enfim, conseguir são etapas essenciais desse processo.

A dificuldade não é necessariamente um obstáculo a eliminar, muitas vezes, é justamente o esforço para superá-la que exercita a inteligência. A tecnologia pode ajudar, mas não substitui a experiência de aprender nem dispensa o estudante de pensar.

Na era do audiovisual, dedicar tempo à leitura pode parecer um gesto revolucionário. É uma forma de preservar a capacidade de interpretar informações, reconhecer argumentos e compreender as regras do conhecimento.

Ler exige atenção e disciplina, essenciais para distinguir fatos de opiniões e informação confiável de conteúdos enganosos.

Por isso, o poder público não deve medir a modernização da educação pela quantidade de equipamentos e ferramentas digitais nas escolas. Modernizar é, antes de tudo, assegurar que os alunos aprendam.

Um bom estudante não é somente aquele que conclui etapas, mas aquele que sai da escola sabendo ler, escrever, calcular e compreender. Educar é mais do que treinar para avaliações ou repetir procedimentos: é formar pessoas capazes de pensar, decidir e participar da sociedade.

Essa responsabilidade exige professores valorizados, condições adequadas de trabalho e políticas públicas comprometidas com a aprendizagem efetiva. A tecnologia tem seu lugar, desde que sirva ao propósito principal, e não se transforme em vitrine de modernidade sem resultados concretos.

A educação, porém, não termina com o diploma nem se encerra quando deixamos a sala de aula. Aprender deve acompanhar toda a vida. Continuar estudando, buscar novas habilidades e se manter bem informado por meio de fontes confiáveis são formas de exercer essa responsabilidade.

Neste Dia do Professor, fica o reconhecimento a quem ensina e o convite a todos: nunca abandonar a curiosidade, o esforço e a disposição de aprender. Ensinar e aprender são compromissos de todos, em qualquer idade e lugar.

Editorial

Planejamento financeiro no campo

Após atingir excelência em produtividade, o desafio do agro é garantir que essa eficiência do portão para dentro seja acompanhada por uma gestão financeira madura e preventiva

14/10/2026 07h10

Compartilhar

Continue Lendo...

A projeção de que a rentabilidade da safra de soja seja superior à do ciclo passado é uma notícia positiva para Mato Grosso do Sul. Como mostra o Correio do Estado nesta edição, a perspectiva de melhores resultados no campo abre espaço para que mais recursos circulem na economia local, dinamizando o comércio, a prestação de serviços e diversos outros setores produtivos que gravitam em torno do agronegócio.

A perspectiva favorável, contudo, não deve ser motivo apenas para comemorar os números previstos. O momento precisa estimular uma reflexão profunda sobre como parcela dos produtores rurais administra seus negócios.

Se a próxima safra promete margens superiores, a conjuntura é oportuna para que o setor avance em um gargalo crítico: o planejamento financeiro rigoroso e a proteção contra riscos estruturais.

A recente onda de frustrações de safra, cujos reflexos persistem no expressivo volume de recuperações judiciais em andamento, escancara a vulnerabilidade do produtor diante de períodos adversos.

É evidente que a atividade agrícola permanece sujeita a fatores externos que fogem ao controle do empresário, como as oscilações do clima, a volatilidade de preços das commodities e os custos de produção.

O problema central não reside em reconhecer tais vulnerabilidades, mas em não se estruturar adequadamente para as enfrentar.

Chama atenção a baixa adesão a mecanismos de proteção financeira, como o seguro rural e ferramentas de securitização. Em uma atividade em que um único ciclo produtivo pode comprometer a saúde financeira de todo o ano, depender de condições de tempo e mercado favoráveis é uma escolha arriscada.

A formação de fundos de reserva e a contratação de proteções adequadas precisam integrar definitivamente a rotina da gestão no campo.

Paralelamente, a forma como o capital e o patrimônio são administrados exige atenção. Embora muitos produtores estejam constituídos juridicamente, a gestão financeira ainda preserva traços estritamente familiares, com recursos imobilizados em terras, maquinários e benfeitorias.

No ambiente corporativo, a liquidez é premissa indispensável para atravessar instabilidades e honrar compromissos de curto prazo.

Patrimônio elevado não afasta o risco de insolvência quando falta capital de giro para pagar fornecedores e financiamentos.

O agronegócio brasileiro atingiu alto padrão de excelência tecnológica e produtividade, o desafio atual é garantir que essa eficiência do portão para dentro seja acompanhada por uma gestão financeira madura e preventiva.

Uma safra rentável deve ser a oportunidade ideal para fortalecer o caixa, adquirir proteções e reduzir vulnerabilidades.

Afinal, a sustentabilidade do setor não depende apenas da capacidade de colher bem nas épocas de bonança, mas de garantir musculatura suficiente para atravessar os ciclos de crise. No campo, produzir com excelência é essencial, saber gerir o resultado é indispensável.

Artigo

Quem cuida de quem cuida?

Quando o cansaço bate forte, a gente costuma achar que a nossa força simplesmente acabou ou que não estamos dando conta

13/10/2026 07h20

Compartilhar

Continue Lendo...

Olhar para uma tomada cheia de adaptadores e cabos ligados ao mesmo tempo ajuda a entender o que acontece com a gente no dia a dia.

Quando o cansaço bate forte, a gente costuma achar que a nossa força simplesmente acabou ou que não estamos dando conta. Mas quase nunca paramos para olhar o principal: quantas tarefas, cobranças e pessoas dependem dessa mesma fonte sem que ela tenha um tempo para respirar e se abastecer?

Essa conta pesa ainda mais para quem vive no papel de cuidar. Mães, pais, professores, profissionais da saúde e todas as pessoas que seguram a barra emocional de quem está ao redor acabam virando essa tomada central. O mundo espera que elas estejam sempre prontas, firmes e dispostas a resolver tudo.

O problema é que cuidar não pode ser um caminho de mão única. Quem cuida quase sempre guarda para si um recado silencioso: o de que o seu próprio cansaço, a sua dor e os seus limites podem esperar. O resultado disso é um esgotamento que ninguém vê, uma dor que não ganha espaço e o hábito de engolir o que se sente.

Nenhuma estrutura aguenta o tranco sem queimar quando é exigida além da conta. Por isso, olhar para quem cuida e oferecer suporte não é uma gentileza opcional, é o básico para que essa pessoa continue bem e de pé.

Essa missão não pode ficar nas costas de uma pessoa só. A família, o ambiente de trabalho e os amigos precisam enxergar o cuidador além da figura forte que resolve tudo. Ele também precisa de escuta, de momentos de pausa, de ajuda prática e de colo.

Antes de cobrar presença e entrega o tempo todo, precisamos abrir espaço para o descanso. Desconectar algumas tomadas, dizer não para o excesso e colocar limites não é egoísmo. É o único jeito de não deixar a nossa própria luz apagar.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7142, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7142, quarta-feira (14/10)

2

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)

3

Uma comunidade vive dentro de uma caldeira vulcânica em uma ilha isolada do Pacífico
Curiosidades

/ 1 dia

Uma comunidade vive dentro de uma caldeira vulcânica em uma ilha isolada do Pacífico

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3070, terça-feira (14/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3070, terça-feira (14/10)

5

Em cheia antecipada, rio mais piscoso do Pantanal sobe mais 50 cm
alívio

/ 2 dias

Em cheia antecipada, rio mais piscoso do Pantanal sobe mais 50 cm

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 6 dias

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 06/10/2026

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam