Nossos pais, heróis do amor à vida e da fidelidade ao juramento professado por uma vida de esperança em concretizar sentimentos e sonhos de uma união feliz.

Com alegria e gratidão, queremos homenagear esses pais. Cada qual com seu nome, com sua personalidade e com sua bagagem de fé e de sabedoria a seu modo, de acordo com sua capacidade, percorrendo os diversos caminhos da vida.

Ser pai é uma honra e uma vocação sagrada. Para alguns, poderá se apresentar como sendo uma cruz difícil de carregar. Mas, com fé em Deus, sempre será possível encontrar a maneira própria e prosseguir pelo caminho escolhido, mesmo com dificuldades.

Corajosamente, o pai necessitará de paciência no acompanhamento dos filhos. Nem sempre a maneira de pensar do filho será igual ao pensar do pai. Necessitará de prudência ao querer orientá-lo ou aconselhá-lo.

Necessitará de um grande e sincero amor ao educá-lo. Necessitará de desprendimento ao criá-lo, não para hoje, mas para o futuro, que será bem diferente de nós.

Outo desafio a enfrentar consistirá em contribuir na geração de uma personalidade e de um ideal nobre e bem-sucedido. Talvez isso seja o mais desgastante, pois vai exigir uma grande sabedoria, muito equilíbrio emocional e profunda humildade.

Saber ter serenidade diante dos conflitos entre gerações e dos diferentes modos de interpretar acontecimentos. Manter a calma nas tempestades de divergentes opiniões. Aceitar essas divergências de posicionamentos nos campos filosóficos e religiosos. Respeitar a liberdade de pensar e de interpretar.

Na Bíblia Sagrada, encontramos algo muito enriquecedor. O apóstolo Paulo, por uma inspiração privilegiada, adverte tanto os pais quanto os filhos para uma convivência saudável, dizendo: “Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honrem seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento e vem acompanhado de uma promessa, para que vocês sejam felizes e tenham vida longa sobre a Terra”.

Continua o apóstolo: “Pais, não deem aos filhos motivos de revolta contra vocês. Criem os filhos educando-os e corrigindo-os como quer o Senhor” (Efésios 6:1-4). O respeito e a sabedoria não fazem mal a ninguém. A palavra de Deus é uma palavra que fecunda a mente e o coração. Contém ensinamentos feitos para orientar e salvar.

Estamos em tempos difíceis. Muitos são os casais questionando essa geração e, consequentemente, a educação dos inocentes, que vêm a esse mundo conturbado e repleto de inseguranças. Uns chegam a mudar o que lhes parece sensato mudar. Em lugar de filhos, preferem algum animalzinho.

Essas e outras escolhas, essas e outras maneiras de satisfazer os sentimentos, a necessidade de alguém ou de algo, que preencha os vazios da alma e de maneira a expressar seus sentimentos e sua ansiedade em encontrar o melhor caminho para a felicidade.

Talvez esteja faltando algo no íntimo de muitos corações. Falta talvez dar mais tempo ao sobrenatural. Muitas são as pessoas mergulhadas na angústia. Outras tantas, na solidão. Se procurarem Deus, talvez muita coisa poderá mudar. Faça uma experiência.

