O produtor rural e os novos impostos

ARTIGOS

Nas últimas décadas, Mato Grosso do Sul vem registrando uma taxa de crescimento econômico muito superior à média brasileira. Mas o que explica esse desempenho? Diversos fatores podem ser destacados, mas aqui destaco um ponto que pode passar desapercebido, a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) industrial.

O economista Nicholas Kaldor (1908-1986) tornou-se mundialmente conhecido por seus estudos sobre a importância do setor industrial no desenvolvimento econômico. Suas pesquisas demonstraram que as diferenças nas taxas de crescimento entre países e regiões estão diretamente relacionadas ao dinamismo industrial.

De forma simplificada, suas principais conclusões podem ser resumidas em três pontos: 1) O crescimento da indústria está diretamente ligado ao crescimento econômico geral. Quanto mais a indústria se expande, mais a economia como um todo se desenvolve, impulsionando inovações e ganhos de eficiência em outros setores. 2) À medida que a produção industrial cresce, a produtividade da indústria também aumenta, criando um círculo virtuoso em que o crescimento gera maior eficiência e, por consequência, ainda mais crescimento. 3) O aumento das exportações, especialmente de produtos industrializados, é fundamental para o desenvolvimento econômico, ajudando a equilibrar as contas externas, além de possibilitar um crescimento sustentável.

Ao analisar os dados das Contas Regionais do IBGE (2024), o PIB de Mato Grosso do Sul apresentou uma taxa média real anual de crescimento de 5,5%, enquanto o Brasil, no mesmo período (2005 a 2021, último dado disponível para as Unidades da Federação), cresceu, em média, 2,04% ao ano. À primeira vista, o dinamismo econômico do Estado pode ser atribuído ao setor agropecuário, o que de fato é verdade. O PIB da agropecuária em MS registrou um crescimento médio anual de dois dígitos (11,9%, comparado aos 5,4% do Brasil). Ou seja, o desempenho do Estado foi 120% superior ao nacional. No entanto, a diferença no setor industrial foi ainda mais expressiva.

Ao observarmos o desempenho do PIB industrial per capita, a taxa média anual de crescimento real no mesmo período foi de 4,9% em Mato Grosso do Sul, enquanto no Brasil foi de apenas 0,84%. Em outras palavras, enquanto o Brasil enfrentava estagnação no setor industrial, Mato Grosso do Sul teve um desempenho 483% superior. Quando analisamos o crescimento industrial total, independentemente do tamanho populacional, a média anual de crescimento do PIB industrial real foi de 7,29% em MS, contra 1,4% no Brasil no mesmo período.

Embora a importância relativa da indústria de Mato Grosso do Sul no cenário nacional ainda seja modesta, o crescimento expressivo do setor, especialmente ligado à agroindústria, parece ser um fator determinante para o dinamismo econômico acima da média brasileira.

O desafio para Mato Grosso do Sul é manter esse ritmo de crescimento, enquanto o Brasil enfrenta o desafio de acelerar sua taxa de crescimento industrial, em meio a um cenário de desindustrialização em várias economias.

Uma lição que pode ser extraída dessa trajetória é a necessidade de fomentar a agregação de valor, promovendo a industrialização, ao menos, em cadeias produtivas nas quais o País já tenha alguma vantagem competitiva internacional.

Assine o Correio do Estado