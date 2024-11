Assassinato de médico foi motivado por vingança após aborto, diz autor à polícia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Gabriel Nogueira da Silva Mattos, de 27 anos, confessou ter assassinado o médico Edivandro Gil Braz na manhã desta segunda-feira (18), dentro de um posto de saúde em Douradina, a 191 quilômetros de Campo Grande, por vingança, em razão de um suposto mau atendimento prestado à sua ex-companheira há dois anos.

De acordo com informações do jornalista Sidney Bronka, do site Ligados na Notícia, que conversou com o delegado Dermeval Inácio da Cruz Neto, o jovem ainda não foi interrogado oficialmente, mas afirmou que o crime foi motivado por vingança, devido a um suposto mau atendimento recebido por sua ex-namorada, que estava grávida na época e foi atendida pelo médico Edivandro Gil Braz.

Durante o atendimento, a mulher relatou ao médico que estava com dores. Edivandro realizou a consulta e prescreveu um analgésico para a ex-companheira de Gabriel. No entanto, horas após a consulta, a mulher sofreu um aborto e perdeu o bebê.

Em busca de informações sobre o crime, a Polícia Civil ouviu a irmã do autor, que relatou que Gabriel, na tarde de ontem (17), afirmou repetidamente que mataria um médico, sem explicar os motivos em detalhes.

A irmã do autor declarou à polícia que não levou as ameaças a sério, pois Gabriel é usuário de drogas e dependente químico. Na manhã de hoje (18), o jovem saiu cedo de casa, com uma faca em direção ao posto de saúde.

Na unidade de saúde, Gabriel Nogueira preencheu a ficha de atendimento e guardou a oportunidade de entrar no consultório médico.

Ainda conforme o delegado Dermeval Inácio da Cruz Neto, o médico atendeu dois pacientes e a terceira seria uma idosa de 70 anos. Nesse momento, Gabriel Nogueira, que aguardava na sala, invadiu o consultório e se apresentou ao médico, conseguindo esfaqueá-lo sete vezes.

Nesse momento, houve gritos de socorro, e os pacientes que aguardavam atendimento entraram correndo na sala para ajudar o médico, agredindo o autor das facadas, mas sem sucesso. Após esfaquear o profissional de saúde, o jovem fugiu para uma mata fechada, onde tentou se esconder, mas foi detido em flagrante pela Polícia Militar.

Durante toda a ação, o médico perdeu muito sangue, deixando um rastro no chão do consultório dentro do posto de saúde.

O socorro foi prestado por uma ambulância da unidade até a BR-163, de onde o médico foi encaminhado para o Hospital do Coração em Dourados pela equipe de resgate da missão CCR MSVia. Edivandro Gil Braz teve a morte confirmada às 10h.

Investigação

O autor do crime, Gabriel Nogueira da Silva Mattos, permanece preso na delegacia da Polícia Civil de Douradina e deve ser transferido para Dourados nas próximas horas.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, as investigações serão intensificadas na busca pelo prontuário médico da época, a fim de verificar se a história contada por Gabriel é verídica. A Polícia Civil de Douradina realizará uma coletiva de imprensa ainda na tarde de hoje para esclarecer o caso e informar sobre as próximas etapas da investigação.

